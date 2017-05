Målskytten, inhopparen och publikfavoriten -nycklarna till VfBs uppfyttning

Efter en bra start på hösten så infann sig troll i bollen. Fem raka matcher utan seger gjorde att VfB började tvivla på sin förmåga, Wolfs tankar gick snarare mot att skydda sig själv och laget förlorade fokus. Men det fanns också tändvätska hos laget som aldrig gav upp med sen kvittering mot Dresden och 1860 München och det faktum att man fortfarande var med i toppen.Sedan kom matcherna mot Karlsruher SC, Arminia Bielefeld, Union Berlin och 1 FC Nürnberg. Fyra raka segrar och VfB har nu givit sig själv chansen att gå upp i Bundesliga av egen kraft. Vändningen kan spåras till många saker, men framför allt skulle jag vilja lyfta fram tre styckenSimon Terodde har fortsatt att göra mål. Med 21 mål under säsongen leder han skytteligan och visar vägen konstant med nya mål. Straffmål mot Nürnberg, hattrick mot Bielefeld och med i avslutningen till både Ginczeks och Kleins mål mot Nürnberg, Enormt viktig för VfB oxh en spelare som trivs med sin roll ordentligt.Daniel Ginczek har sett sin ordinarie forwardsplats försvinna till Terodde, men när han fått chansen från start eller som inhoppare tagit den och börjar nu producera ordentligt. Tre mål som inhoppare och till dett ett par assist gör honom till den vikrigaste inhopparen i Zweite Bundesliga. Viktigt också är att han har underordnat sig spelsystemet och menar att trots att det är konkurrens om platsen så handlar det inte om "Er oder ich" utan en gemensam insats. Sist klev Ginczek ned som släpande forward och gjorde detta ypperligt bra.Publikfavoriten i laget heter Alexandru Maxim. Rumänen med det smekande tillslaget har inte övertygat Wolf under året förrän nu. Han fick några matcher i höstas, men efter 0-5 mot Dresdem var det adjö oxh han har fått hoppa in i matcherna då och då. Men från KSC-matchen och framåt så har han spelat och gjort det mycket bra. En spelare som håller bollen, hittar sina medspelare med både långa och korta passningar. Publiken njuter när de ser den alltid-så-glade rumänen smeka passningar till höger och vänster. Två mål och två assist på fyra matcher talar sitt tydliga språk. Maxim är tillbaka With a vengeance..Tre nyckelspelare för de sista tre matcherna.