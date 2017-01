Mané avgjorde i slutminuterna för VfB

"Ich bin unpünktlich, weil ich die Schmerzen des Wartens nicht fühle. Ich warte wie ein Rind."Franz Kafkas ord visar ungefär hur januari har känts för en trogen VfB-fan. En väntan på något intressant, en vansinnig väntan och en förhoppning om att förstå vartåt det bär. Hur fungerar Hannes Wolfs idéer? Går de att omsätta eller visar det sig att ungtuppens orutin och förmåga inte riktigt går att få ut till elva stycka schwäbiska krigare. På Millerntor igår så var det spridda skurar av idéer på planen, men när Carlos Mané i den 86e minuten smällde in ett närskott efter samarbete från Ginczek och Terodde, så närdes ändå ett hopp. Ett hopp om att detta kan bli en spännande vår. En vår med förhoppning om att vi ser Bundesliga i höst igen.Det var dock en lätt krampaktig känsla i laget. Wolf valde att ställa upp med 4-1-4-1 och satte Mané på bänken. Bakom Terodde spelade Zimmer,Asano. Gentner och Green. Maxim satt på bänken igen och Zimmermann var blockad framför försvaret. Det tog tog tid innan matchen brände till. VfB hade mycket boll, men lyckades inte få igenom bollen genom St paulis välorganiserade försvar där Heerwagen var en säker målvakt. St Pauli skapade de första möjligheterna, men antingen studsade bollarna precis framför foten på St Pauli spelaren eller också var Langerak ute och värjde. Chanserna i första halvlek var sparsamma, men Asano hade en bra chans på Insuas pass, men missade. Sedan noterades att Zimmermann blev skadad och fick ersättas av den unge schweizaren Grgic.Andra halvleken gick dock till VfB. Klart. Mané kom in istället för Green och Asano fick en klarare kantroll. St Pauli hade märkbart svårt att få koll på japanens yvighet och snabba löpningar. Gång på gång kom han runt på sin back och skapade oro. Chanserna skulle komma, men först byttes Ginczek in och det blev en dubbelspets, där Ginczek spelade lätt tillbakadraget. Uppspelet kom på Ginczek, som nickade den till Terodde, som i steget satte den till Mané, som mellan backarna sköt upp den i taket till 1-0.Bra start för VfB.