Något har hänt i Stuttgart

Är det något i vattnet?Spelar sjöjungfun på stenen i Neckar vackrare och trolska sånger? Har någon förvandlat vatten till vin?Något har i alla fall hänt i Stuttgart efter jul. Det är en väsentlig skillnad. En helt ny kultur, en ny stämning, en framåtanda och plirig blick framåt.man kan tro att det bara gäller A-laget och Zweite Bundesliga , där de går som tåget.. nejdå- det gäller U23, A- och B-Juniorer också. En fantastisk känsla av framåtanda och segervisshet.Vi backar bandet till före jul. Jämmer och ve, elände och helvete.A-laget gick förvisso till juluppehåll på en tredjeplats, men två avslutande förluster mot hannover 96 och Würzburger Kickers förmörkade scenen oerhört.U23-laget sparkade sin tränare och eratte honom först med Walter Thomae och sedermera med Andreas Hinkel.Laget sladda på den nedre halvan och hade kontakt med nedflyttningsspöket.A-Juniorerna låg bland de absolut sista i sin årskull och det var en väldigt ovanlig sits för demB-juniorerna sladdade i mitten av serien,Det var inte direkt glansiga och glada blikar i Stuttgart när julen kom. Schindelmeiser och Marc Kienle satt tillsammans med Thomas Hitzlsperger och såg över organisationen och ledningen av lagen. Det blev lite rockader och folk flyttades om, ansvar ändrades och när 2017 startade så verkade sportchefens nya idéer bära frukt. Det är klarare riktlinjer för spelare som skall flytta mellan lagen. Det finns en rak spelidé från Wolf och nedåt. med Heiko Gerber och Andreas Hinkel har man fått in gamla spelare som för med sig kunskap från de högre regionerna in i spelet.2017 har varit en enda kakafoni av segersötma. VfB har vunnit alla matcher för de fyra lagen- förutom en.Representationslaget har fem raka segrar och leder Zweute BundesligaU23 har två segrar under 2017, men egentligen fyra raka totalt och är nu i mittenregionen av sin tabellA-Juniorerna - som sladdade i botten, har tagit sju poäng av de nio senaste och har tagit sig uppåt i tabellenB-Juniorerna är ännu värre. Under året har de spelat två matcher, men totalt sett har de sju raka vinster och är numera på samma poäng som serieledarna i sin liga.Något har hänt i Stuttgart. Väldigt intressant detta. Det blåser nya vindar...