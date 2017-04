Övertygande, Stuttgart!

Die Eiserne Union kom till Stuttgart för att hänga med topp-tåget.Tåget lämnade stationen och Union Berlin står kvar och ser på när VfB Stuttgart vinkar från ett tåg fullt av fest.För i går var det fest i Stuttgart. Riktig hejdundrande fotbollsunderhållning på Mercedes-benz-Arena och VfB spelade årets bästa match. Precis när det behövs och med fyra omgångar kvar så har vi tabellenVfB 60Braunschweig 57Hannover 57Union 54VfB ligger i slagläge efter 3-1 mot Union Berlin igår, men det var inte resultatet som imponerade mest utan spelet. med en 4-2-3-1 uppställning där Josip Brekalo gick in på högerkanten och med Maxim centralt så fick VfB stora ytor på kanterna och två mycket löpvilliga yttrar som satte Unions försvarare i arbete konstant. Asano utmanar hela tiden och går höger,vänster, stannar upp och söker inspel. Brekalo använder sin taktiska kunskap och lurar i luckorna och går på djupet.VfB gjorde 1-0 i mitten av första halvlek då Maxim knorrade in en frispark vid stolpen. Återigen ett fantastiskt bevis på rumänens fantastiska form och vilken enorm påverkan han har på spelet när han är i detta slag. VfB ägde matchen och de centrala mittfältarna Gentner och Ofori kunde enkelt rulla boll utan problem. 2-0 gjorde målmaskinen Terodde efter ett majestätiskt anfall. Ofori bröt en offensiv attack Union, ställde om snabbt till Brekalo, som gick på djupet och hittade Terodde som enkelt vinklade in 2-0,Hubudstadslaget stack emellan med ett nickmål och då stod det och vägde något, men inhoppade Daniel Ginczek skulle visa vägen, då han bröt ett uppspel från Union, väggade med Terodde och enkelt vrickade in 3-1.Det var fest i Stuttgart och nu går klubben mot uppflyttning. Nürnberg nästa.,