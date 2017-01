Rückrunde-Countdown: Hur mår VfB?- Anfallet

Den långa passningen når anfallet och längst framme hittar vi gruppen Revolverheld. En av mina personliga favoriter med grym-sången "Lass uns Gehen", "Dass kann uns keiner nehmen" och "ich lass für dich das Licht an". Men låttexten från "ich werde die Welt verändern" tar mig osvikeligen till VfBs forwardsuppsättning..."Ich werd die Welt verändernWerd endlich alles besser machenWerd anfangen wieder klarzukommenund mal über mich selber lachen"..för det är lite så. Grabbarna på topp är där för att förändra världen och efter en knölig start på karriären i VfB, så verkar det som att de vet åt vilket håll det går för att kunna göra under.Det är aldrig enkelt att vara en forward i Stuttgart . Man jämförs med Bobic, Gomez, Elber och Balakov och funkar det inte så kastar man in Ciprian Marica, Ljuboja eller andra spelare som försökt men inte lyckats. Timo Werner lyckades inte riktigt slå igenom i VfB och lämnade klubben lätt besviken när man ramlade ur Bundesliga och sökte lyckan hos RB Leipzig. Det var ett bra val för honom. Från ifjol så lämnade också lånet Artjem Kravets som inte gjorde många glada. Tyvärr gick ju Daniel Ginczek sönder mot slutet av säsongen, när han behövdes som bäst och kunde inte hjälpa laget i ansträngningarna, så målen fick komma från Kostic,Didavi, Harnik och Werner. När säsongen startade är alla borta och med dem 80% av målfabrikationen. VfB agerade då snabbt och köpte loss Bochums målskytt Simon Terodde, som ifjol vann Zweite Bundesligas skytteliga med förhoppning att han skulle fortsätta att prestera. Tillsammans med honom hade Lukuhay och sedermera Wolf förtroende för Asano och Mané, men också Boris Taschsy, en sävlig ryss som försökt att slå sig fram i VfB II.När säsongen började så var det fullt av frågetecken och osäkerheter.När vi nu rullar in i Rückrunde, så är det dock befogat att säga att en hel del av osäkerheterna är borta och Simon Terodde har gjort sig förtjänt av smeknamnet "Torodde", då han har gjort mål-på-mål-på-mål. Han ligger med i skytteligetoppen återigen och har verkligen levererat. Man kan kanske inte hitta den magiska triangeln, som VfB så ofta letar efter. "Das magische Dreieck" är något som hela Tyskland känner till efter att Balakov-Elber och Bobic öst in mål för VfB under nittiotalet. Terodde hänger tyvärr oftast löst i anfallet utan direkt länk till mittfältet, men när VfB slår om så finns han på plats i straffområdet för att få en pass från Mané, Asano eller Gentner och han har en mycket effektiv avslutning, Skott på mål brukar bli mål.Hannes Wolf har dock haft problem med stöd på forwardsfronten, då det inte finns någon naturlig kollega. Förvisso spelar Wolf oftast 4-2-3-1 eller 4-1-4-1 och då är Ruhr-gossen Terodde ensam, men i de händelser Wolf behövde bygga på anfallet, så fanns ingenting. Boris Tashschy sorterades ut under hösten som långsam och med en halvskral spelförståelse och Ginczek var skadad hela hösten. Trots det kan man inte annat än att säga att anfallet i VfB har levererat.Under våren så fortsätter blickarna att ligga på målskytten. han är ett klassiskt förstaval och så länge Wolf väljer att spela med en spets, så spelar han där. Ryskeär borta ur bilden och var på väg att säljas, men avnämaren saknades. Misstänker att han kommer att fördriva sin tid hos VfB om inte annat sägs. Istället harkommit tillbaka till spel. Den enormt kraftfulle forwarden och hjälten från Paderborn våren 2015 har en skadehistorik som är jobbig, men när han spelar, så är han livsfarlig. En kraftfull, stor och väldig spelare med bra klipp i båda fötterna och när han hade driv i Bundesliga, så var han aktad, fruktad och välrenommerad. Det blir intressant att se hur Wolf väljer att spela dessa två. Långt ifrån samma typer och borde således kunna funka i en dubbelspets.Tyvärr är återväxten i klubben mindre bra på forwardssidan och vill man vara trevlig så lyfter man fram, som är en gänglig forward med skapliga utsikter och, som anslöt från Bayerns B-lag under försäsongen. Ingen av dessa har dock övertygat i VfB II och skall man göra avtryck i VfB, så behöver man nog göra en del mål där. Men utvecklingen kanske kommer.Så där, då var laget färdigt. Då kan vi köra igång.