Rückrunde-Countdown: Hur mår VfB? Målvakter

Efter en höstsäsong som avslutades med två kraftfulla besvikelser och en lätt nedsågad Hannes Wolf, så stod VfB ändå på kvalplats upp till Bundesliga , så om man skall ta en rejäl ansats för våren, så är väl en tredjeplats bra. Så slipper man att bli ultrajagad. Så tänkte naturligtvis inte Hannes Wolf, när han kom till klubben. Frågan är vad han tänkte och hur han tänkte. Fortfarande har fansen inte riktigt sett spelidéen och hur han vill formera sitt lag. Själv ger han ett flytande intryck, men vinterns träningsmatcher har visat på ett mer offensivt spel med hög press och en markant starkare försvarsdel. Tre träningsmatcher har spelats och inget mål har släppts in. Å andra sidan har man inte heller gjort massor. Endast ett.Bundesligas 17e omgång har redan startat och klarats av och Zweite går igång om några dagar. En hektisk vår väntar och för VfB väntar St Pauli i helgen. För att ge en kort försmak av vad som väntar oss i vår, så gör jag en snabb koll på varje lagdel inför söndagens match och startar med målvaktsspelet.***Przemyslaw Tyton lämnade klubben efter ett miserabelt år och man påmindes om när VfB värvade Raphael Schäfer efter att Timo Hildebrand lämnade klubben. Det var en målvakt som skulle stärka upp klubben, men som var medskyldig till de flesta baklängesmålen. När Tyton sedan lämnade så fickuppdraget och hans insatser under året har varit godkända men inte högklassiga. Jag kan inte säga att vi har en målvakt som håller en klass som behövs när vi väl skall kliva upp i ligan. Hans avslutande matcher mot Hannover 96 och Würzburger Kickers visade upp en orutin och en rädsla att styra laget. Han var direkt inblandad i Hannovers segermål då han gjorde en halvdan utboxning och har inte på ett bra sätt styrt sin försvarslinje, Han är bra och säker i luften, men hans fötter kunde vara bättre. han har dock fått en bra vinterträning och samarbetet med förvarslinjen, som nästan komplett ändrats , blir nog bättre än tidigare,Bakom Langerak finns nu egentligen endast, som från en plats i Nürnberg II slagit sig fram till en bänkplats i VfB. 23 år gammal och med bakgrund från Unterhaching, så har en brfa potential och kan nog ta upp en kamp med Langerak om utvecklingen fortsätter. Han har dock inte stått en enda minut i A-laget ännu utan får fortsätyta harva i VfB II och vara en bänknötare.värvades från Hoffenheim som utmanare till Langerak, men denne drabbades av en skada i höstas och har varit på rehabträning sedan dess. Grahls år har varit en stor besvikelse, då han spg sig själv som en möjlig förstemålvakt, men har fått se sig själv växla bänk med Upphoff. Grahl kommer tillbaka inom kort, men hans möjligheter till spel överhuvudtaget är mycket besgränsade då han inte får spela i VfB II p g a att han är för gammal. Måste tycka att hans flytt till oss var lite konstig. Varför gå till VfB för att vara andra-fiol och knappt få en match.Bakom dessa finns VfB IIs målvakter, därhar avancerat fram som det självklara valet. Bolten kom från Gladbachs andralag och har tagit upp spaden i VfB II på ett övertygande sätt. Kanske ingen att bygga en framtid på, men ett bra val i VfB II. Här finns även unge, som dock inte stått så mycket i VfB II ännu. Bakom dessa finns, som stått i alla tyska ungdomslandslag hittills och det kan vara något att hålla utkik efter. Tyvärr misslyckades de tidigare talangerna i VfB - Vlachodimos och Funk- , men kanske Köhn kan bidraga.******Som avslutning på denna första nedräkning noteras att det pågår en diskussion inom VfB om att lyfta ur fotbollen ur klubben igen och på en lokal hemsida så gav sig en finansexpert hän och gav sina klara åsikter. "Klart VfB skall ha ett Fussball AG". VDn Dietrich funderar själv på hemmaplan.Då rullar vi in backlinjen nästa gång..