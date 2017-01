Rückrunde-Countdown: Hur mår VfB? - Mittfältet

Geoffrey Serey Dié

Känner ni till Hartmur Engler?PUR?Bietigheim-Bissingen?Då är det dags. Ett av Tysklands gejom tiderna bästa och mest populära tyskspråkiga grupper. PUR fyllde "AufSchalke(Veltins Arena) " för några år sedan under några dagar och jag har sett Live-konzerten på blandade Youtube-klipp. Sagolik historia. En makalös låtskatt med "Lena", "Hör gut zu", "Du hast die Sonne" och så den episka "Abenteuerland", som ofta är signaturnelodin för gruppen och där introt kan bli fem-sex minuter långt. Harmut Engler , som förvisso haft en hel del demoner i livet, spelar ut sitt hela register i sången och då gruppen är från en plats norr om Stuttgart , så är kopplingen i deras sångtextKomm mitKomm mit mir ins AbenteuerlandAuf deine eigene ReiseKomm mit mir ins AbenteuerlandDer Eintritt kostet den VerstandKomm mit mir ins AbenteuerlandUnd tu's auf deine WeiseDeine Phantasie schenkt dir ein LandDas Abenteuerland..värt resan in till den del av laget som kallas mittfältet. Mittens rike och den del av laget som spelet rör sig kring.****Har VfB haft ett fungerande mittfält under hösten? Offensivt - absolut. Defensivt- mer tveksamt.var mycket besviken, trött, håglös och på gränsen till förbannad när Kramny fick sparken. En desillusionerad senegales som längtade hem till Schweiz igen och lämnade klubben och ett rejält hål centralt, som varken Lukuhay eller Wolf lyckats fylla. Offensivt försvann Kostic, Didavi och Harnik som offensiva mittfältare/forwards och med dem en massa spel och målchanser. Här har ersättare i form av Mané och Asano täckt den största luckan, men fortfarande saknas det en playmaker. Det var en spirituell Alexandru Maxim, som med strålande blick lade beslag på nummer tio när Didavi lämnade klubben, bara för att inse att Lukuhay inte imponerades av hans defensiva spel och inte Wolf heller, som också spelade honom sparsamt. Ljuspunkterna i ett ganska så magert mittfältsspel har - förutom nytillskotten Asano och Mané - varit defensive superlungan Mathias Zimmermann och centrale Berkay Özcan. Den sistnämnde kom från ingenstans och spelades till förmån för Maxim, men höll inte hela hösten och hamnade till slut på ett sidospår.Till detta skall vi lägga in kapten Gentner, som i princip spelade alla matcher och gjorde vad han kunde för att driva på laget. I Kickers bedömning av Zweite Liga, så klassas han som ligans bäste defensive mittfältare även fast jag snarare ser honom som en klassisk box-to-box tillfältare som gärna går på avslut och följer med i anfallen. "Gente" har varit en stabil länk i spelet och inte gjort någon besviken även fast hans ledaregenskaper är ifrågasatta när laget går tungt- läs Dresden och Würzburg. Hasime Hosogai och Tobias Werner värvades tidigt i säsongen av Lukuhay, men har haft en höst med skador och knappt spelat. Likaså gäller unge Anto Grgic, som gjort några minuter och den nyligen skadade Hans Nunoo Sarpei, som också fick några minuter under hösten.Laget har saknat en röd träd defensivt. Den berömda triangeln mellan defensiva mittfältet och mittbackarna har man inte lyckats att täcka till. Mot KSC spelade Kaminski en lysande roll framför försvaret, men hans roll är snarare en mittbacks än en defensiv mittfältare. Problemet för den hårt arbetande Zimmermann är att hans felprocent ökar med tempot. Passningarna blir sämre och han släpper lite ansvar. Mot något sämre motstånd är han en ypperlig balansspelare, men när det går något fortare så brister det. Hosogai har inte samma löpvillighet, men har en bra läsning av spelet och kan bli en bra möjlighet när våren kommer dock. Offensivt så saknas en klockren "play maker", men samtidigt så spelar inte riktigt Wolf det spelet, utan använder sig mycket av två forsande löpare som Mané och Asano som skall bryta sönder försvaret och hitta in till anfallarna med korta in-stick eller inlägg. Det sistnämnda är dock en brist i anfallsspelet. Terodde får sällen bra bollar i luften att göra något med. Då är det snarare backarna som levererar dessa. Insua exempelvis. Asano och Mané har varit friska fläktar offensivt, men behöver hjälp defensivt, för den utbildningen verkar saknas ibland.Så hur ser det ut inför våren?Jo, nytillskott i form avfrån FC Bayern Münchens B-lag kommer att ge laget en extra spets i offensiven. Är det en offensiv mittfältare eller hängande forward? I en 4-1-4-1-uppställning så blir han definitivt en offensiv mittfältare, som möjligen kan gå in som en länk mellan det offensiva mittfältet och anfallet. Han har varit lite halvskadad, fått begränsat med speltid och jag misstänker att det kommer att ta några veckor innan han är i full gång igen, men helt klart en intressant värvning för det offensiva spelet.Defensivt har Wolfsom första-val under våren.utmanar naturligtvis och det skall bli intressant att följa utvecklingen av Grgic, som varit lysande i träningsmatcherna. Tobias Werner har haft en oturförföljd höst och det fortsatte med en ny skada under vintervilan, som gör att han är borta till mitten av mars. Ytterflankarna kommer att handhas av. Här finns en möjlighet att flytta upp Grosskreutz eller Klein, som kan spela en offensiv mittfältsroll, men portugisen och Japanen är definitivt första val. Centralt kan det blir, men Wolf kan lika gärna spela en 4-2-3-1 och flytta fram Gentner i en offensivare roll. Eller Green när han är frisk och på gång.I stort ser inte mittfältet så urstarkt ut, utan saknar en rejäl kamphund defensivt och en riktig spelfördelare, men de kan nog överleva denna vår också.VfB II har ett par spelare som börjar ta mer och mer plats i truppen. Argentinarenhar fått mycket speltid under försäsongen och också deltagit i en träningsmatcherna. Sonora gjorde också mål mot Luzern. Sedan finns den evige talangen Mart Ristl, som är en defensiv mittfältare, som tyvärr fått karriären stoppad av skador och inte lyckats tagit de steg som förväntats av honom. Från U19 finnsatt hålla utkik efter. För två år sedan var Giorgios Spanoudakis på allas läppar, men dennes utvecklingskurva har stannat av.*****Komm mit ... auf deine eigne Reise.Komm mit, und tu's auf deine Weisesjunger Hartmut Engler och vi reser vidare till anfallet...