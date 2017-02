Schindelmeiser mit dem goldenen Händchen..

Schindelmeiser var "Tabula rasa" - ett oskrivet blad utan större bindning hos VfB , när han abslöt till VfB i Augusti. Robin Dutt visade en sur min och klev av och Schindelmeiser kom in och revolutionerade transfertanken hos VfB. Först rasslade han in med Carlos Mané, Benjamin Pavard och Takuma Asano. Tre unga och lovande talanger som gav VfB välbehövlig fart, tempo och inspiration. Mané och Asano har varit tongivande i det offensiva spelet och Pavard har visat bra placeringsförmåga och spelsinne i försvarslinjen. Tre spelare som dök upp med en dags mellanrum och Schindelmeiser prisades av fansen som en helbrägdagörare.Vad säger man nu då?Efter att han avyttrat driv-ved i form av Sunjic,Sama och Heise och tagit in unge Julian Greem, så blev Werner skadad och sportchefen stod efter matchen mot St Pauli och insåg att han behövde förstärka mittbackslinjen (det är bara tre, så det är inte säkert det räcker), defensiva mittfältet - då det saknat en bindning till försvaret och bra passningsspel och att Zimmermann blev skadad - samt öka på extra tryck på kanten med en skadad Werner.Inom en dag hade Schindelmeiser agerat och hittat tre stycken unga lovande talanger i form av Ofori,Onguéné och Brekalo. Tydligen bytte fem miljoner Euro plånbok på vägen, men VfB har fått mycket kvalitet för dessa pengar. Unga lovande profiler, som kommer att göra stor nytta hos VfB och återigen har sportchefen visat att han har en bra hand med talanger och har ett väldigt bra kontaktnät som nosar upp dessa talanger.