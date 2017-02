Seger och serieledning för VfB

Spitzenreiter nochmals!!

Karl Orff kan spela sin "O Fortuna" från Carmina Burana med dhäculsliknande och otäck musik hur mycket han vill. När Fortuna Düsseldorf åkte från Schwaben så åkte de hem- vingklippta och frälsta av en schwäbisk triumfmarsch, som gav VfB tre pinnar och Funkels Düsseldorf noll.Tre poäng som skickade VfB upp i serieledning- hela tre pinnar för Hannover och Braunschweig - och en seger för en höghastighetsfotboll med defensiv tanke. Presskåren var euforisk över insatsen på plan, där Düsseldoft drevs tillbaka till egen planhalva konstant och där japanen Asano hade lekstuga på kanten. En klockren insats av laget med den röda bröstringen igår.VfB spelade 4-1-4-1 med Grgic bakom ett offensivt drillat mittfält, där Mané/Asano kommer med fart på kanterna, Gentner/Green skall hålla ihop centralen och Terodde skall göra målen. Funkel hade fått tillbaka en del skador i laget, men låt de två f.d VfB-spelarna Ferati och Kiesewetter sitta på bänken. Den sistnämnde fick en halvlek, men gjorde inte många glada och den schwäbiske supportern var nöjd över att han lämnat klubben.VfB startade i ett ursinnigt tempo. Bollarna samlades upp av försvarslinjen och via Insua, Asano eller Grosskreutz/Mané så tog man sig snabbt ned och utmanade ytterbackarna hos Düsseldorf. Asano inledde med ett bra skott, som målvakten Rebsing tog, men nästa anfall,då Insua prickade Teroddes panna kunde han inte ta och1-0 var ett faktum.Strax efter kom 2-0, då Grgic med vattenpassets skicklighet hittade Julian Green, som med volley lyfte in 2-0 nakom Rensing. Greens första mål för VfB och samtidigt var det VfBs mål nummer 200 i Zweite Bundesliga . Ett litet jubileum, som kanske inte är så kul ändå, då laget vill spela i Erste Bundesliga.Gästerna hade det mycket jobbigt med just Asano, som hela tiden utmanade, vred sig till vänster och höger och satte backarna i arbete. Ett avslutande skott fångades av Rensing innan pausen.Düsseldorf bytte in nya krafter i paus, men spelinnehållet i andra halvleken var det samma. En mindre kinesisk mur stod i vägen för gossarna från "Die Längste Theke der Welt" och Grgic snörade ihop ytan mellan mittält och försvarslinje på ett begåvat sätt. Wolf lät Pavard, Ginczek och nye Brekalo få tid i andra halvleken. Terodde, Gentner och Asano hade stora chanser, men fick inte dit bollen. Fortuna försökte lyfta upp spelet, men bortsett från ett par långa pastejer, så hände inte så mycket.2-0 till VfB som går upp i serieledning.