Segertåget fortsätter

Nu är det väl i alla fall så att kvalplatsen är säkrad.Solsken, jublande fans, en skyttekung som öser in baljor och ett allt stabilare försvar. Seger nummer fem i rad bärgades mot Erzgebirge Aue och det var ingen tvekan, inget snack och inga problem.Efter Kleins goda insats mot Nürnberg, så fick han en startmöjlighet istället för den formsvage Asano. Med Ofori och Gentner som säkrade hemåt, så var Brekalo, Maxim och Klein bakom Terodde. VfB skulle gå på knock direkt. Hög fart och press direkt. Laget gick på ytterbackarna, jagade hem-spel till Männel och tvingade Aue till misstag och när väl VfB ställde om så gick det fort. Terodde höll på att vägga sig igenom efter några minuter, men stoppades. När han försökte igen efter en kvart, så fälldes han och straff dömdes. Snabb ansats och mål 22 för Terodde.VfB fortsatte med bra, snabbt passningsspel. Ofori är en mästare att hålla i bollen centralt och låter sedan Maxim eller Gentner lyfta bollen framåt.Aue stack fram och tvingade Langerak till räddning då Pavard missade en brytning, men mot skutet av halvleken kom VfB igen och skapade tre kraftiga chanser, Brekalo, Terodde och Maxim. Alla tre tvingade Männel till bra parader. 1-0 i paus dock.En bit in i andra skulle "die Vorentscheidung" komma. Maxim klackade till Insua som lyfte mot främre stolpen och där dök Terodde upp och styrde in 2-0 med huvudet.Nu gick tempot ned och VfB spelade på resultatet. 3-0 kom ändå mot slutet, då Maxim sköt in ett långskott.Seger för VfB som med 66 pinnar tog ett rejält tag om uppflyttningen. Braunschweig möter Union imorgon. Seger för Union och det är i det närmaste klart. Då är det sex poäng och 8-9 mål i målskillnad. Seger för Braunschweig innebär att det fortsätter..