Silly Season VfB - 3 Januari,2017

Fönstret har öppats och det väller in rykten. Från höger och vänster, från sidan och underifrån.Låt mig på ett överskådligt sätt beskriva vad so händer i Stuttgart . Vi blandar till lite Spätzle och funderar lite helt enkelt.IN Holger Badstuber (på lån från FC Bayern)En massa rykten om vart Badstuber skall spela. Han är nästintill utsorterad i Bayern och behöver speltid. HSV, Ingolstadt eller VfB Stuttgart och med tanken på att han är från södra delarna av Baden-Württemberg..så varför inte VfB?Racine Coly(från Brescia)Det ryktas om att denne 21årige senegales skall ersätta Heise på vänsterkanten. han kan spela både offensiv och defensiv mittfältare, samt ytterback.UTKlaraRykten utAlexandru Maxim - Leeds United eller HullDen rumänske finsnickaren har Gary Monk som god vän i Leeds United och det kan bli en resa norräver. Samtidigt har Hull aviserat intresse.Phillip Heise - Union Berlin, SpVgg Greuther FürthHeise kanske inte har hitta rätt i VfB, men under sin tid i Heidenheim hade han självförtroende och fart under benen och det har hopat sig en del friare redan.Boris Tashschy, Arminia BielefeldI Bielefeld finns den gamle VfB-tränaren Kramny, som vet vad ukrainaren kan.Uppdatering följer löpande...