Silly Season VfB

Klara

Rykten

Då börjar vi då. Vi jagar bort alla gamla minnen, alla fågelskrämmor från åkrarna, klämmer lite på vindruvorna på vinrankorna och ser över ett VfB Stuttgart som laddar inför Bundesliga . Wir sind wieder da. Wir sind aufgestiegen. Schwaben bebt. Men som alla förstår så är klubben och laget 2016/17 inte ett lag för Bundesliga. Det saknas fart, tyngd, rutin och klass. Så när nu alla fönster står på vid gavel så kör jag igång en sprakande uppdatering gällande VfBs Silly Season. Längst upp uppdateras rykten. Sedan en sammanfattning och längst ned truppen. Då hänger vi med?2 Juni* Ny målvakt till VfB? Jo,kanske det. Mitch Langerak höll förvisso ihop bra under säsongen, men håller han Bundesliga-klass. Det är inte alla som är övertygade och det ryktas om att VfB rycker i Tin-Robert Zieler från Leicester, Julian Pollersbeck från Kaiserslautern eller Marwin Hitz från Augsburg som alternativ.* Alexandru Maxim hängde på gärdesgården hela hösten, men slog sig tillbaka till en ordinarie plats under våren. Trots det vet han inte riktigt hur han vill ha det. Sedan tidigare har brittiska klubbar ryckt i honom. Hans framtid är osäker.* Den kroatiske supertalangen Ante Coric vil till Bundesliga och VfB sägs vara intresserade. 20årigen sägs vara en av de större talangerna på Balkanhimlen och efter fem år i RB Salzburgs akademi har han gjort sig ett stort namn hos Dinamo Zagreb. VfB nästa?* Ytterligare en junior på väg? AKA Vorarlsbergs Amir Abdijanovic är bara 16 men öser in mål i juniorligorna i Österrike. Något för U23 och A-Juniorerna troligtvis, men kul med ungt friskt blod.Benjamin Hadzic(Bayern München U19)Benjamin Upphoff(Karlsruher SC), Florian Klein( inte klart)Julian Hollersbeck, Kaiserslautern(2/6) Ron-Robert Zieler ,Leicester(2/6)Marwin Hitz,FC Augsburg(2/6)Ante Coric, Dinamo Zagreb(2/6)Amir Abdijanovic,AKA Vorarlsbergs U19 (2/6))Alexandru Maxim(osäker) (2/6)TruppenMvMitch Langerak, Jens Grahl BackarEmiliano Insua, Jens Zimmer,Timo Baumgartl, Marcin Kaminski, Jerome Onguéné, Benjamin PavardMittfältareAnto Grgic, Hans Nunoo Sarpei, Christian Gentner , Mathias Zimmermann, Ebenezer Ofori, Alexandru Maxim, Berkay Özcan, Tobias Werner ForwardsJosip Brekalo, Carlos Mané, Takuma Asano, Daniel Ginczek, Julian Green, Simon Terodde,