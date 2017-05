Spännande avslutning väntar

"Langes Wochenende" och solsken drev folket till Was'n under helgen. Det var Frühlingsfest och Schwaberna gick från hus och hem för att umgås, dricka en Stuttgart er Hofbräu, en Distelhäuser eller Dinkel Acker. Måhända en Weinschorrle åxå. Det var glatt, euforiskt och man pratade fotboll. Från Leonberg till Waiblingen, från Filderstadt till Ludwigsburg och in i dalarna kring ett bultande Neckar och upp och ned längs vinrankorna i centrala staden. För fotboll är på läpparna igen och efter Florian Kleins fantastiska avslutning mot Nürnberg så har VfB ordentligt slagläge inför slutstriden. Men trots segrar på rad så har man inte helt hakat av sig förföljarna. Bakom lurar Hannover 96, Eintracht Braunschweig och Union Berlin. Tre matcher är kvar och det är värt att kolla in avslutningen.VfB -63 poängErzgebirge Aue(h)Hannover 96(b)Würzburger Kickers (h)Det är en hyfsat behaglig resa för VfB. Men Aue har gjort en strålande vår med endast tre förluster på 14 matcher och kan överraska. Hannover 96 blir nyckelmatchen och seger där betyder nog definitivt uppflyttning.Sedan Kickers som inte vunnit en match under 2017. Det ser möjligt ut.2. Platz: Eintracht Braunschweig (60 Punkte)Union Berlin (H), Arminia Bielefeld (A), Karlsruher SC (H)Die Löwen har ett relativt enkelt schema, Förvisso Union Berlin hemma, men Braunschweig är formstarka med Totte Nyman i ett ursinnigt målhumör. Bielefeld slåss för nytt kontrakt och KSC har inget att soela för.3.Hannover 96 (60 Punkte)1. FC Heidenheim (A), VfB Stuttgart (H), SV Sandhausen (A)Att springa på Heidenheim borta är aldrig enkelt. Hyfsat trpng plan med fantastiska fans. Kan gå åt vilket håll. Nyckelmatchen är mot VfB naturligtvis, medan matchen mot Sandhausen borde kunna leda till tre poäng.4. Plats: 1. FC Union Berlin (57 Poäng)Eintracht Braunschweig (A), 1. FC Heidenheim (H), SpVgg Greuther Fürth (A)Union Berlins tid kan avgöras i helgen som kommer. Förlorar man mot Eintracht Braunschweig så är nog hoppet borta. Då är man sex poäng efter och två matcher kvar. Sedan är Heidenheim och ett uppvaknande Greuther Fürth ingalunda enkelt.Ser man på det ovanstående så borde VfB ta en direktplats till Bundesliga . Med ganska svaga Aue och ett för närvarande formidabelt uselt Würzburger Kickers, så är det upplagt för uppflyttning.