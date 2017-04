Stuttgart avgör återigen i slutminuterna

"Es gibs do net"För vilken gång i ordningen avgör VfB i slutminuterna? Det finns inte.Liten på jorden men stor i Stuttgart . I alla fall idag. Florian Klein, Österrikaren som långsamt arbetat sig tillbaka till truppen, avgör med en minut kvar och skickar VfB till en riktigt bra placering imför de avslutande tre matcherna. Nu är nog i det närmaste kvalplatsen klar, trots att det bara skiljer sex poäng till Union Berlin, men onedkligen ser det bra ut. 0-2 mot Nürnberg efter en halvlek där VfB troligtvis spelade med dubbelgångare från förra helgen vändes till 3-2 med mål i slutminuten. Vad händer i Schwaben egentligen?Hannes Wolf valde samma elva som startade mot Union Berlin, men kom väldigt dåligt ur startblocken. Ett tätt spelande Nürnberg släppte inte till mycket alls och längst bak agerade Raphael Schäfer ganska säkert även fast hans spel med fötterna inte har förbättrats på tio år. Ett par bollar rakt ut på läktaren. VfB hade mycket boll, men skapade ingenting. Asano kom på kanten, men hans fart är både en fördel och en nackdel. Bollen går ibland som ett flipperspel mellan fötter, knä, vad och bollen rullade till Schäfer utan problem.Sedan slog Nürnberg till. En tackling av Baumgartl ifrågasattes av VfB och då kontrade Nürnberg. Hanno Behrens fick fri lejd i mitten och sköt ett lågt skott förbi Langerak. Borde inte australiensaren ha tagit den? Men strax efter räddar han två jättebra närskott, men kan sedan inte hindra när Cedric Teuchert löper från egen planhalva över hela mittfältet och utan att någon VfB-are går på, så ligger 2-0 bakom Langerak.Den enormt ljudstarka VfB-klacken tystade långsamt och man undrade om det skulle bli en Dresden eller W¨åurzburg, där allt helt enkelt går åt helvete när man som bäst behöver en vinst.0-2 i paus. Nu var goda råd dyra. VfB hade inte fått någon utdelning på sitt slit och Wolfs manande hade inte givit någonting. I paus byttes Asano ut mot Ginczek och en "doppel-Spitze" formades. Gentner flyttade upp något och Maxim gled ut på vänstern. Utdelningen kom direkt. Maxim hittade Terodde centralt. Denne kapades och på straffen dundrade Terodde in sitt 21a mål i taket. 1-2.Å minuterna senare är det kvitterat. Maxims hörna når Ginczek, som svårt trängd lyckas få huvudet på bollen och göra 2-2.Sedan väger spelet. Langerak fiskar upp en lång boll som dalar mot mål och lyckas klara den till hörna. På andra sidan så bränner Maxim ett gyllene läge från kanten. Wolf växlar in Florian Klein och Mathias Zimmermann med friska ben och när nittio minuter nås, så skickar Maxim bollen mot Terodde som nästan med huvudet utanför kortlinjen nickar bollen till Ginczek som tofflar den till Klein, som möter direkt och det är 3-2. Det är 3-2 och domaren blåser av.Seger för Stuttgart, som tar tre mycket viktiga poäng i striden om uppflyttning.VfB 32 matcher - 63 poäng Hannover 31 matcher - 57 poäng Braunschweig 31 matcher 57 poängUnion Berlin 32 matcher 57 poängFör VfB återstår nu Erzgebirge Aue, Hannover 96 och Wüzburger Kickers. En seger till och kvalet är i alla fall hemma. Union Berlin och Eintracht Braunschweig möter nämligen också varandra. VfB går mot Bundesliga ....