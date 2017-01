Träningsmatch: Oavgjort mot Die Geissböcke

Inför lyckta dörrar i Ett gråmulet Köln spelade Hannes Wolfs mannar 0-0 mot Bundesliga -laget 1.FC Köln. Det var en match med två ansikten. En första halvlek med totaldominans från Köln, som dock inte förmådde skapa så mycket.Langerak fick några skott på sig och Köln hade en boll inne som avvinkades för offside emedan VfB skapade en del farligheter via bra inlägg från Klein. Efter att ha växlat hela laget i paus oxh även givit Sonora oxh Ramaj chansen att spela så tog VfB över matchen och hade ett stolpskott av just Sonora i slutet av matchen, men fick se 0-0 stå sig hela tiden ut. Julian Green och Carlos Mané var inte med då de hade rehab-tränibg efter en lättare skada på träningen.Lageterste HälfteMitch Langerak – Timo Baumgartl (C), Hajime Hosogai , Anto Grgic, Alexandru Maxim, Florian Klein, Tobias Werner , Kevin Großkreutz, Berkay Özcan, Daniel Ginczek, Marcin Kaminskizweite Hälfte Benjamin Uphoff – Emiliano Insua, Toni Sunjic, Jean Zimmer, Simon Terodde, Takuma Asano, Christian Gentner (C), Benjamin Pavard, Matthias Zimmermann, Joel Sonora, Dijon Ramaj