Transferkarusellen har startat

Knappt har sjöjungfrun vid Neckar somnat in och funderat på en skön semestersäsong förrän hon väcks upp abrupt av en signal om att Silly Season har startat. Vafalls?Jo det verkar så. Säsongen går mot sitt avslut och det gäller att förbereda sig för nästa steg. Redan nu florerar intressanta rykten och det verkar som att några rykten är så säkra att man kan"consider it done".Den unge fränkiske offensive mittfältaren gick från Nürnbergs ungdomsakademi till Bayerns A-Juniorer, där han varit riktigt duktig och gjort sju mål under säsongen. Nu verkar hans kontrakt gå ut och då väntar en annan utmaning. VfB Stuttgart . Enligt media så lämnar den 18årige bosniske ungdomslandslagsmannen München och tar sig till Schwaben, där han väl främst är tänkt att mogna i Regionalligan och sedermera skjutas fram med katapult till A-laget. En intressant spelare.Österrikaren har haft en turbulent säsong som dock kröntes med det avgörande målet mot Nürnberg för någon vecka sedan. Han har dock inte fått spela mycket under året och ibland suttit på läktaren. VfB har valt att inte förlänga kontraktet med honom och nu tittar han efter en ny klubb, som verkar bli Maccabi Haifa i Isrfael. Klein har setts i Israel och vissa reporrar menar att det är klart. Får hålla koll.Karusellen har börjat." Tio för de stora, fem för de små, skynda på, skynda på... "