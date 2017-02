Två raka segrar för VfB befäster serieledningen

Jag skickar in ett litet tomtebloss från sidan och belyser världen om vad som hänt i Stuttgart . Själv har hag varit på resande fot till USA och nu på sportlov med rätt uruselt Wifi, men snippelisnapp så blåste vinden bort och signalerna tronade upp sig som om det vore i en film med Jodie Foster.VfB Stuttgart stretar på i Zweite Bundesliga och efter två segrar mot St Pauli och Fortuna Düsseldorf, så låg man som serieledare och efter två nya segrar mot SV Sandhausen och FC Heidenheim, så har man dragit ifrån i ligatoppen och det ser väldigt intressant och ljust ut.Mot Sandhausen var det inget snack. Två mål av målkungen Simon Terodde visade vägen och trots att Teroddes avgörande mål kom mot slutet så var det fullständigt välförtjänt. Mané och Asano snurrade som vanligt, men mest imponerade nog Grgic på det centrala mittfältet som var mycket stabil med bra passningsspel och markeringsspel.Mot Heidenheim var segern mera svårköpt och speciellt eftersom hemmalaget Heidenheim träffade både ribba och stolpe i slutminuten. Gentner gjorde 1-0 och nyförvärvet Josip Brekalo presenterade sig med ett fantastiskt konstskott över målvakten in till 2-1 och seger för VfB. Mathias Zimmermann är åter i laget men måste se hur Grgic går från klarhet till klarhet. I fyrbackslinjen övertygar Baumgartl-Kaminski och Insua medan Grosskreutz inte har gjort sina bästa matcher och här kan möjligen Wolf växla in Pavard.I närtid väntar nu Kaiserslautern och Braunschweig och i den form VfB befinner sig i just ju,¨så blir de svårslagna.