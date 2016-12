Vad behövs?

Vi närmar oss årets slut. Stuttgart ligger på en knappt hedrande tredje plats i Zweite Liga och avslutningen på året var bedrövlig med förluster mot Hannover 96 och Würzburger Kickers. Det var som om någonting brast i klubben, i planeringen, i julfirandet och i tron om framtiden. Det såg så bra ut ett tag med ljuvligt offensivt spel från Asano, Mané och Terodde. entner manade på och mittfältsspelet såg rätt hyfsat ut även defensivt. Men så rasade det. Kraftigt.Nu närmar sig 1 Januari och Silly Season kan öppna och sätta igång. Transferfönstret står vidöppet och redan har Schindelmeiser agerat och tagit in en offensiv mittfältare i form av Julian Green från FC Bayerns reservlag. Det är en bra och godkänd värvning och högintressant för framtiden. Men det räcker naturligtvis inte. Fast å andra sidan, här och var kommer spelare tillbaka, så låt mig gå igenom lagdel-för-lagdel och ge min syn på saken.Dagens uppställning är Mitch Langerak, Benjamin Upphoff och Jens Grahl Langerak har gjort en godkänd höst. Stått i alla matcher och Upphoff/Grahl har delat på platsen på bänken. Grahl är för närvarande skadad en bit in i våren och Upphoff står i Regionalligan. Jag är inte övertygad om Langeraks förträfflighet. På tok för många returer och luftspelet kan vara bättre. Har bra placeringsspel och hörs i straffområdet, men saknar en del för att bli en stormålvakt. jag trror dock inte att Schindelmeiser värvar något under vintern, men går VfB som tåget under våren och går upp,så måste nog en bättre målvakt in i laget för att kunna ta nödvändiga poäng i en eventuell Bundesliga YtterbackarFlorian Klein, Jean Zimmer, Emiliano Insua, Kevin Grosskreut z,Benjamin Pavard, Phillip HeiseJag tror näppeligen att Schindelmeiser värvar in en ny spelare, då ytterbacksspelet har sett bra ut. Däremot kan möjligen Florian Klein tycka att gräset är grönare på andra sidan, då han knappt har spelat och ser sin plats i österrikiska landslaget hotad. Zimmer är besviken för att han inte får den speltid han trodde att han skulel få när han lämnade Kaiserslautern , men lär nog stanna. Däremot kommer troligtvis Phillip Heise att lämna klubben. Han fick ett par chanser i början, men rundades rejält och har inte återfått självförtroendet. Det som är viktigt dock är att Grosskreutz är på väg tillbaka efter skada och lär nå en högre nivå efter janurais viloperiod. Lite illavarslande dock att Insua har spelat alla matcher och går han sönder, så är alternativen mindre, så en vänsterback kan möjligen komma in som understöd. Benjamin Pavard har gjort det bra på högerkanten och spelar en mer bollsäker elegant ytterback, men kan användas både som defensiv mittfältare och mittback och här har Schindelmeiser satsat, så han lär vara kvar.Status:Troligen ut: Phillip HeiseMöjlig avgång: Floria KleinMöjlig in: Vänsterback som alternativ till InsuaMittbackarTimo Baumgartl, Toni Sunjic, Marcin Kaminski, (Benjamin Pavard), Stephen SamaHär har det skett en del nymodigheter under året. Sunjic och Sama kändes som Lukuhays val i början, men Samas bristande markeringsspel och Sunjics sköldpaddefart gör laget väldigt sårbart och när serien verkligen tog fart så spelade Baumgartl,Pavard eller Kaminski centralt. Alla tre har spelat en godkänd höst med Baumgartl som stabilitet, Pavard med mer blandade insatser och Kaminski som en stabilitet mot slutet. Stephen Sama har knappt sett röken av bänken efter sina inledande matcher och Sunjic fick speltid mot Würzburger Kickers och gjorde ingen glad. Stephen Sama lär vilja lämna klubben i Januari och SZunjic lär inte vara långt efter. Jag kan tro att Schindelmeiser inte släpper båda, men om han så gör, så måste nog en mer rutinerad mittback in, men jag undanber mig stolpskott som Haggui och Felipe, som inte gjorde någon glad.Status:Troligen ut: Stephen SamaMöjlig avgång: Toni SunjicMöjlig in: Mittback modell äldre om de båda ovanstående lämnarDefensiv mittfältareMathias Zimmemann, Hasime Hosogai, Anto Grgic, Christian Gentner , Hans Nunoo SarpeiMan saknar en Pavel Pardo, Zvonimir Soldo eller Serey Dié. Det saknas ett rejält "Kampfschwein", som kan vinna närkamper, ta grisjobbet hemåt, offra sig i närkamperna och ibland ta ett onödigt gult. Zimmermann har fått massor av speltid och snarare beror det på bristen på alternativ. En löpvillig herre. Springer nog mest av alla i laget, men när tempot går upp, så tappar han massor av bollar och felpassningarna ökar. Hosogai har varit en del skadad, men här känns det som att Bäst-före-datum har passerat. Det går alltför långsamt och han vinner för lite bollar. Grgic är för framtiden, Sarpei också och Gentner känns ensam i sin roll. Han har inte riktigt vågat att gå med i offensiven för att han inte riktigt litar på defensiven. Han behöver hjälp och stöd av en bra defeinsiv sweeper, som sopar upp bollar och vinner närkamper. Det blir nog ingen som lämnar laget, men jag tror att Schindelmeiser leyat efter en rutinerad kamphund till det centrala mittfältet.Troligen ut: -Möjlig avgång -Troligen in: Defensiv mittfältare med bollvinnaregenskaper.Offensiv mittfältareBerkay Özcan, Tobias Werner ,Alexandru Maxim, Carlos Mané, Takuma AsanoHär finns det både positiva och negativa förtecken. För det positiva står nyförvärven Asano och Mané, som båda satt en rejäl fart på kanterna.Löpvilligheten och avigheten hos dessa kantspelare har spelat en massiv roll i det VfBiska offensiva spelet. Asano kanske inte tar hemjobbet lika bra som sin vän portugisen, men Insua är en naturlig hjälpande hand på defensiven i trångomål. Här finns också Tobias Werner, som varit skadad under större delen av hösten och som mycket väl kan utmana Asano på kanten. Däremot så har laget saknat en speluppläggare. Alexandru Maxim tog direkt "nummer tio" när Didavi flyttade och kände att "nu, änteligen skall jag glänsa", men han tog aldrig chansen. Först nedmonterades han rejält av Lukuhay som inte tyckte att han tog det defensiva jobbet och gjorde det för enkelt för sig på träningen. Berkay Özcan fick chansen, tog den inledningsis och höll Maxim utanför laget. Sedan visade sig även Özcan vara för långsam nr tempot ökade och höll i bollen för länge, motståndarna samlades och anfallen var tvungna att gå via kanterna. Nu har Schindelmeiser redan hämtar Julian Green, som en möjlig lösning centralt och detta komer att påverka rörelsen bland spelarna. Maxim har redan ryktats bort och jag misstänker att han flyttar i Januari.Status:Trolig ut: MaximMöjlig ut -Redan klar in: Julian GreenMöjlig in: -ForwardsDaniel Ginczek, Simon Terodde och Boris TashschyDen store hjälten från förr - Daniel Ginczek- skadade sig för andra gången på kort tid och fick tillbringa sommar och höst på rehabcentret. Då värvades Simon Terodde från Bochum med uppdrag att göra mål och det var precis vad han gjorde. Mål-på-mål-på-mål. När nu VfB återkommer till våren, så är de en frisk Ginczek och en målskjutande Terodde som skall samarbeta på topp. Går Wolf ned på 4-4-2 uppställning så att båda två får spela ihop eller lämnar han en på bänken? Det återstår att se. Det som dock kommer att ske- tror jag - är att Boris Tashschy lämnar klubben. Vitryssen har ingen lycka i klubben och hans framträdande är både långsamma och ofarliga- äen fast han nätade i cupen. Jag tror han lämar klubben och att VfB fyller på med juniorspelare i form av Groiss, Stefandl eller Ramaj.Trolig ut: Boris TashschyMöjlig ut: -Trolig in: Juniorspelare från VfB IIMen Silly Season är precis vad det är; en löjlig månad och det komemr säkert att ske en hel del obekanta saker också.