VfB är populärare än någonsin

Det hände något i klubben under vårsäsongen 2016.När fansen verkligen började förstå att VfB faktiskt kunde åka ur Bundesliga -då flockades fansen kring arenan. Ordentligt. Man betalade medlemsavgiften, det skickades e-mail, det bildades hemsidor och man sjöng sånger. Supporten från VfBs fans under 2015/2016 års säsong var fantastisk och den fortsatte under Zweite Liga.Under den säsong som gick så pulveriserade VfB det rekord som en Zweitligaklub haft som publiksnitt under en säsong. Köln hade 45000, VfB låg på 50200 åskådare. I snitt. Under en Zweitligaäsong och då skall man bära med sig att det kommer lag som Erzgebirge Aue, Sandhausen och Würzburger Kickers, som inte har så många fans... till stadion.Under säsongen som gick så passerade man också den magiska gränsen 50000 som antaket medlemmar i klubben och som en extra lök på laxen, så visar det si8g att VfB har haft flest bortasupportrar med sig under året och då talar vi inte Zweite LIga utan överhuvudtaget. Över 5000 supportrar har i snitt följt med VfB genom Zweite Liga,. Rekordet var i Nürnberg där 18000 fanns på plats.Man skall dock med viss respekt nämna Dynamo Dresden som på Allianz Arena slog ett svårslaget rekord, då 26000(!) Dresden-fans var på plats. 26000... det är många det-...