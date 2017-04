VfB avgjorde i slutminuterna

VfBs moral är rätt intressant.Laget vill inte förlora och vill inte tappa poäng.Efter seger mot KSC och två tidigare sena kvitteringar mot die Löwen och Dynamo Dresden , så åkte man till det återupplivade Armina Bielefeld för att ta hem tre poäng till Schwaben och ta ett riktigt trevligt kliv mot Bundesliga . Arminia Bielefeld är ett lag i medvind och vill med alla medel undvika striden om nedflyttning och på Schüco-Arena var laget vilt pådrivna av hektiska fabs. Hannes Wolf ställde upp med samma lag som slog KSC och lät den formstarke Maxim fortsatte tillsammans med Ofori, Özcan och Gentner bakom Asano och Terodde.Men Det skulle bli en tuff match som skulle ta spänningen ända till de sista minuterna av matchen.Bielefeld inledde starkast och gjorde 1-0, då f.d VfB-aren Hemlein prickade rätt bakom Langerak och VfB hade det svårt att hitta rätt i positionerna. Det skapades ingenting och varken Terodde eller Asano fick några bollar att jobba med. Wolf såg över taktiken och ställde om på en mer klassisk 4-2-3-1 till andra halvleken. Flyttade ned Gentner något för att bereda plats åt maxim till vänster tillsammans med Özcan och Asano och en bit in på andra halvleken kom djupledsbollen från Gentner till Terodde. Målvakten hann dock ut, men fick bara bort bollen till maxim som enkelt rullade in 1-1.Nu var VfB på gång och Wolf trummade på sina spelare, där så äntligen Teroddefick utrymme i straffområdet. Han sidsteppade två spelare och slog in 2-1 bakom målvakten Davari.Men Bielefeld bet sig fast och kvitterade påpassligt efter en trasslig situation framför Langerak och när klockan började närma sig nittio minuter så började fansen att bita på knäskålar, tandkött och allt annat som fanns till buds, men VfB lade in en överväxel och till slut tryckte Simon Terodde in säsongens 19e mål och VfB tog en välförtjänt seger och befäste serieledningen med bara fem matcher kvar på årets säsong.