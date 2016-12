VfB har överlägset bästa publiksnittet i Zweite Liga

När julen kommer så publiceras det listor. Insläppta mål, mest slagna hörnor, flest felaktigt knutna skor och flest varningar. Men man tittar också på publiksnittet och i Zweite LIga, så är det ett lag som dominerar kraftigt...und es ist unser VfB Stuttgart ListanVfB 48,323 per matchHannover 96 34,924 per matchSt Pauli 29,355 per matchDresden 28,763 per matchNürnberg 28,492 per matchDüsseldorf 27,372 per matchKaiserslsutern 26,307 per match1860 München 23,112 per matchUnion berlin 21,107 per matchBraunschweig 21,006 per matchBochum 16,910 per matchArmina Bielefeld 16.663 per matchKarlsruher SC 14,561 per matchHeidenheim 12,221 per matchWürzburg 11,257 per matchGreuther Fürth 8846 per matchErzgebirge Aue 8281 per matchSandhausen 6743 per matchSå publiken fortsätter att strömma till Schwaben. Det ger skön kosing in till klubben och man imponeras av intreset.