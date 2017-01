VfB i Lagos: Dag 1

"Köp Kaffe i Lagos", stod det på kortet. Jag åkte med mitt skepp från London, försökte undvika de förrädiska stormarna runt Kanarieöarna och tog mig till Lagos i Nigeria. Pengar växlades och sedan raka vägen till London eller NY beroende på vilken kurs som var bäst och sälja. Spelet Wangaratta var hett hemma hos Falk när man var yngre. Monopol och nya Bondespelet samt Wangaratta. Fräna grejor.Nu skall man väcka upp Lagos igen, fast till skillnad från Lagos i Nigeria så handlar det om Lagos i västra delen av Algarve. Sju-åtta mil väster om Albufeira ligger denna härliga stad, som är så präglad av handelsfarare, slott och tränga gränder. Till detta en härlig miljö att utveckla fotbollen i. Lagos är mest känt för sina stränder, där ett bergsområde går rakt ned i vattnet och delar av sandstränderna. Till det en stad med ett klassiskt fort kallat Forte de Ponte de Bandeira. Staden har på kort tid vuxit till ettg av de största besöksmålen på hela ibreiska halvön. 30 000 bor i staden, som erbjuder marknader. museum och historia.Hit kommer VfB Stuttgart i dag med flyg från Stuttgart.Man skall bo på Cascade Resort, ett femstjärnigt boende som ger alla möjligheter till tillflykt. Poolområde, fitness-center och bra möjligheter till fotboll.Från deras hemsida"Enjoying a truly unique and stunning cliff-top location in Portugal, Cascade Wellness & Lifestyle Resort is one of the most luxurious 5 star hotels in the Algarve, offering an elegant and sophisticated experience.Offering a fantastic holiday destination, the hotel is located in the historic city of Lagos, in Portugal, within walking distance to Dona Ana Beach, distinguished by Condé Nast Traveller as one of the 50 best beaches in the world, and to the Ponta da Piedade lighthouse, where you can enjoy breathtaking views of the Algarve coastline and the Atlantic Ocean. Cascade Wellness & Lifestyle Resort is divided into four individually decorated wings, each reflecting the expeditions of Portuguese navigators across four continents – Europe, Africa, Asia and South America, which is reflected in the tasteful décor of the rooms and suites."Man slickar i sig.Hannes Wolfs mannar är på plats under en knapp vecka i syfte att finslipa formen. Träningsmatch mot MSV Duisburg står på programmet. Bland annat.Wolf tar med 23 spelare till Portugal. Följande deltar och möjligen är Anto Grgic en mindre sensation, men schweizaren har tagit för sig bra i VfB II och gjorde också en bra match mot Fc Köln. Då Grahl är skadad så följer VfB IIs målvakt Niklas Bolten med.Truppen:TorMitch Langerak, Benjamin Uphoff , Niklas BoltenAbwehrEmiliano Insua, Toni Sunjic, Timo Baumgartl, Jean Zimmer, Florian Klein, Kevin Großkreutz, Benjamin Pavard, Marcin KaminskiMittelfeld Hajime Hosogai , Anto Grgic, Alexandru Maxim, Carlos Mané, Tobias Werner Christian Gentner , Matthias Zimmermann, Berkay ÖzcanSturmSimon Terodde, Takuma Asano, Daniel Ginczek, Julian GreenJamen, då kör vi.