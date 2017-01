VfB i Lagos - Dag 4

Wolfgang Dietrich - VD - flög in för att kolla in träningar och bekanta sig med omgivningen. Han anlände igår kväll och kunde sitta med på middagen och ha lite småsnack med truppen över de godsaker som erbjöds på middagen. Annars var gårdagen en dag som präglades av träning och re-generation efter matchen mot MSV Duisburg. Inga skador rapporterades utan alla 22 spelare joggade med under den 16-17-gradiga värmen i Lagos, där omgivning, planerna och vädret är helt fantastiskt.Gårdagens träning gav mycket speluppbyggnad och avslut, men samtidigt också en del enskilda samtal med spelarna för att få in dem i den tänkta spelidén och se hur de själva ser på spelet, hösten och sin position. Jan Schindelmeiser spatserar runt och pratar mycket med sina scouter och medarbetare Joachim Cast och Marc Kienle, ibland ringer telefonen och alla journalister ser nyfikna på vad som aäges. I frågan om Toni Sunjic till Palermo, så är frågan fortfarande inte avklarad och när det gäller nya spelare. Tydligen lämnar Cast och Kienle träningslägret under Tisdagen för att slutföra diskussionen.En sak som skedde som påverkar lagets sammanhållning är att Wolf tog ut ett spelarråd. Detta har tidigare funnits under Armin Veh och i viss mån under Zorniger, men har under de senaste åren inte funkat för att det inte funnit någon klar rak rutinerad linje i laget som har kunnat ta upp olika lagdelars tycke och tänkande. Nu har spelarrådet utformats med Langerak-Baumgartl-Gentner och Terodde. Syftet är att dels stärka Gentners roll i laget, men också att överbrygga den klyfta som finns mellan Genter som kapten och resten av lagdelarna. Det fanns ingenting bakom gentner som språkrör och nu bildas ett spelarråd som skall samla idéer, diskutera spelidéer, träningar och förhållandet mellan lag, klubb och tränare.Så är det i Lagos, där solen skiner.