VfB i Lagos: Dag 6 - Seger i träningsmatch mot Lausanne

Sista dagen i Portugal hängavs åt planering, diskussion och träningsmatch.Solen sken på gossarna återigen och en hel del spelarintervjuer avklarades. Bland annat hade Stuttgart er Zeitung en lång inlaga med Daniel Ginczek, som nu återigen tar sats efter ett par år med skador och vedermödor. En frisk Ginczek är en koloss och en kiraft i anfallet och när han var som bäst under Kramnys första tid, så hade han ett av de bästa snitten på mål per spelade minuter i Bundesliga . En stor stark forwardstyp som längtar efter att få kliva ut på plan och ge allt. Han har kört för 100% på träningen och den stora frågan blir snarare hur Wolf skall spela Terodde och Ginzcek ihop. Det kan vara ett lyxproblem, men passar de ihop överhuvudtaget?På transfersidan meddelade Schindelmeiser att Toni Sunjic nu av allt att döma är klar för Palermo och att han bara skall avsluta en medicinsk check. han lånas ut restan av säsongen och sedan har Palermo en möjlighet att köpa loss honom. Från VfBs sida så är det nog ett "hoppas de gör det" och fansen ser nu fram emot någon form av förstärkning på backsidan, som dock är rätt skaplig som den är. När det gäller Alexandru Maxim, så lär han stanna. mexikanska CD AMérica var intresserade, men ville ha honom utan kostnad och då röt Schindelmeiser till och sade "Vi släpper inte en spelare utan kostnad".På eftermiddagen spelade man träningsmatch mot FC Lausanne i Cartaya(i Spanien) och det var med en glädje för VfBatt man äntligen bröt måltorkan och samtidigt höll nollan. Det blev 1-0 till VfB Stuttgart mot schweizarna efter en match som VfB dominerade ganska skapligt. Det var en tät försvarsinsats mot ett ganska håglöst schweiziskt lag och längst fram skapades det en hel del chanser av Mané, Ginczek, Asano och Terodde innan Özcan med fyra minuter kvar kunde göra 1-0.VfB spelade med laget nedan och vi noterar att Grgic och Werner fick full tid, men att Christian Gentner gavs en vilopaus igen för att få en rejäl återhämtning efter sin lättare skada.erste Hälfte:Mitch Langerak – Emiliano Insua, Timo Baumgartl, Anto Grgic, Simon Terodde, Takuma Asano, Carlos Mané, Tobias Werner , Kevin Großkreutz, Christian Gentner (C), Benjamin Pavardzweite Hälfte: Benjamin Uphoff –Jean Zimmer, Hajime Hosogai , Anto Grgic, Alexandru Maxim, Florian Klein (C), Tobias Werner, Matthias Zimmermann, Berkay Özcan, Daniel Ginczek, Marcin KaminskiDenna morgon packade sedan VfB ihop sina trunkar och reste tillbaka till ett vintrigt Stuttgart. Träningslägret är slut och nu startar det sista långa passet inför uppstarten av Zweite Liga.