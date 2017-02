VfB körde över Kickers

"Erzfeind".Kanske inte som Karlsruher SC, men Stuttgart er Kickers från den södra delen av Stuttgart kallad Degerloch är ändå laget som mpnga alltid vill slå i Stuttgart. VfBs högsäte är i Bad Cannstatt cirka fem kilometer nordost om centrum och trots att det var länge sedan VfB och Kickers spelade i samma liga, så är en match mellan dessa alltid extra kittlande och igår valde lagen att mötas för att få en bra kick i tillvaron och för att få igång benen inför nästa match i ligan. Mot Fortuna Düsseldorf på måndag.Det var en match som gick i en riktning. VfB. Wolf mönstrade i princip hela truppen under två halvlekar och kul är att han fortsätter att låta Dijon Ramaj och Joel Sonora göra några minuter med laget. Nu fick Ramaj mer tid än han önskade eftersom Baumgartl fick utgå med en lättare sträckning. Spännande var även att se hur den nye Josip Brekalo fick en halvlek med laget.Det blev 4-0 denna dag efter mål av Asano, Terodde, Maxim och nye Julian Green. Stora chanser av Asano och Ginczek i första halvleken och ett komfortabelt spel. Brekalo användes på en offensiv ytterplats och var enligt rapporter väldigt rörlig och initiativrik. Blir spännande att följa. De andra två nyförvärven - Ofori och Onugéné var inte tillgängliga för spel.Lagen som spelade:Mitch Langerak (C) – Timo Baumgartl (C, 10. Dijon Ramaj), Takuma Asano, Carlos Mané, Florian Klein, Benjamin Pavard, Josip Brekalo, Joel Sonora, Berkay Özcan, Daniel Ginczek, Marcin Kaminskizweite HälfteMitch Langerak (60. Benjamin Uphoff ) – Emiliano Insua, Jean Zimmer, Hajime Hosogai , Anto Grgic, Simon Terodde, Alexandru Maxim, Kevin Großkreutz, Christian Gentner (C), Julian Green, Stefan Peric