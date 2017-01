VfB lånar Brekalo från Wolfsburg

"Josip Brekalo är en av de största talangerna i Europa när det gäller årgång 1998", sade Schindelmeiser och log med större delen av ansiktet.För VfB lånar den 18-årige kroatiska ungdomslandslagsspelaren av VfL Wolfsburg under våren. Syftet är primärt att ersätta Tobias Werner som alternativ på kanten, då Werner är långtidsskadad och näppeligen är tillbaka i spel under våren. Brekalo kom från Dinamo Zabreb i somras och har fått fyra inhopp i Bundesliga , men ges nu en chans att glänsa i Zweite Bundesliga. Lånet gäller under våren och VfB har en möjlighet att köpa loss honom.