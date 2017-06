22 man blev 21 till Confederations Cup

Efter avklarade matcher mot Danmark och San Marino sätter sig nu DFBs landslag på planet till Sotji, där de skall spela Confederations Cup, som startar till helgen. Alla respektive världsdels mästare dyker upp tillsammans med regerande världsmästarna och värdnationen.

Jogi Löws orutinerade trupp klarade av provet mot Danmark fin-fint och gjorde sju mål på San Marino. Sju spelare fick debutera. Av dessa imponerade Sandro Wagner och Armin Younes med kvickt spel.

En av spelarna -RB Leipzigs Diego Demme- har gjort en strålande vårsäsong och en rad bra matcher hos poplaget och belönades med landslagsdebut mot San Marino. Han var påtänkt att åka med till Confederations Cup, men kommer nu att stanna hemma då han fått ont i ryggen. Jogi Löw tänkte mer än en gång, men konstaterade att 21 spelare får räcka i Ryssland.

2017-06-13 20:47:06

