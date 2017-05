Aubameyang vinnare av skytteligan

Borussia Dortmunds anfallsstjärna, Pierre-Emerick Aubameyang, stod för två fullträffar i den sista omgången, vilket innebär att han passerade konkurrenten Robert Lewandowski i skytteligan.

Precis som under fjolåret har Robert Lewandowski och Pierre-Emerick Aubameyang öst in mål för sina respektive klubbar den här säsongen. Dock fick de under främst hösten konkurrens av Kölns målmaskin Anthony Modeste, som efter en stark inledning tog kommandot i skytteligan.



Fransmannen lyckades likt resten av Köln emellertid inte leva upp till förväntningarna under våren, och plötsligt hade både Lewandowski och Aubameyang knappat in på hans ledning. En bit bakom trion försökte Timo Werner hänga på, men var egentligen aldrig riktigt nära att komma i kapp.



Inför den sista och tillika helt avgörande omgången av Bundesliga, som gick av stapeln i lördags, var förutsättningarna enkla gällande skytteligan. Robert Lewandowski ledde med sina 30 fullträffar, och bakom honom jagade Aubameyang med en mindre. Modeste behövde göra minst sex mål för att lyckas ta sig förbi duon – vilket ansågs vara mer eller mindre en omöjlighet.



Trots 90 minuter vars lyckades varken Lewandowski eller Modeste hitta nätet. Det gjorde däremot Aubameyang, som hemma på Westfalenstadion blev hjälte mot Werder Bremen med sina två baljor. Efteråt fick han reda på att han tagit sig förbi Lewandowski i skytteligan och kröntes därmed till skyttekung av Bundesliga.



Just nu spekuleras det friskt kring 27-åringens framtid, som kopplas samman med en flytt bort från Tyskland. Skulle han dock välja att bli Borussia Dortmund trogen kan vi förmodligen räkna med en ny rafflande duell mellan Aubameyang och Lewandowski även nästa säsong.

