Baumjohann flyttar till Brasilien

Efter att kontraktet med Hertha Berlin löpt ut står det nu klart att Alexander Baumjohann oväntat nog fortsätter karriären i Brasilien.

Som ung spåddes Alexander Baumjohann gå en ljus framtid till mötes. Den i dag 30-årige mittfältaren har representerat klubbar som Bayern München, Borussia Mönchengladbach och Schalke 04 – men lyckades aldrig nå den nivå som krävdes för att bli en startspelare.



De senaste fyra åren har han spenderat i Hertha Berlin, där han en gång för alla hoppades få ordning på karriären. Men den tidigare U21-landslagsspelaren har inte haft turen på sin sida med bland annat två korsbandsskador, vilket hållit honom borta från fotbollen under stora delar av sin tid hos huvudstadsklubben.



Under fjolårssäsongen fanns han inte med i truppen till någon av matcherna i Bundesliga, och att hans utgående kontrakt inte skulle förlängas stod sedan länge klart.

Det mest logiska steget för honom hade varit att skriva på för en klubb i 2. Bundesliga där han hade blivit garanterad speltid för att på sikt kunna jobba mot målet att ta sig tillbaka till den tyska fotbollens finrum.



Det alternativet verkade Baumjohann själv inte särskilt sugen på – som i stället valt att gå en desto mer äventyrlig väg. Under onsdagsförmiddagen stod det nämligen klart att han skrivit på ett korttidskontrakt med Coritiba, som håller till i den brasilianska förstadivisionen.

Avtalet sträcker sig säsongen ut, och om det finns någon klausul gällande en förlängning är oklart.



Vad det var som fick tysken att välja spel i Brasilien är även det högst oklart. Troligtvis kommer det inom kort göras en intervju med mittfältaren där han berättar allt om sitt minst sagt överraskande beslut.

2 KOMMENTARER 180 VISNINGAR

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-07-05 11:20:12

