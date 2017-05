Bundesliga från A till Ö

Säsongen är till ända och det har blivit dags att försöka summera upp vad som egentligen skett. Det gör vi med bland annat 29 punkter i alfabetisk ordning.

En allt annat än vanlig säsong ligger bakom oss och det lär dröja länge innan den lämnar hjärnans minnesbank. Här nedanför har undertecknad gjort en lista på 29 punkter i alfabetisk ordning med några av de mest väsentliga företeelserna vi tar med oss in i sommaren.



Aldrig tidigare kan en storsatsning ha slutat med ett sådant praktfiasko som det gjorde för Bayer Leverkusen. Inför säsongen spåddes ”Die Werkself” av flertalet experter vara den största titelutmanaren till Bayern München, efter att ha förstärkt en redan slagkraftig trupp. Det är svårt för styrelsen att komma på ursäkter till den minst sagt blygsamma tolfteplatsen som det slutligen blev.



Bayern München fortsätter att dominera då man trots en säsong som varit allt annat än stabil säkrade sin femte ligatitel i följd med god marginal ner till tvåan RB Leipzig. Vem ska egentligen kunna sätta stopp för den sydtyska maskinen som verkar ha tecknat en prenumeration på mästarskölden?



Citat värda att lägga på minnet har det funnits gott om. Ett av de roligaste stod Schalke 04:s anfallstalang Breel Embolo för när han motiverade valet av tröja nummer 36 med följande: ”När jag åkte till träningen i Basel var det med busslinje 36”.



Domarna har trots införandet av bland annat målkameror även den här säsongen stått i fokus för tveksamma insatser, så även de mer rutinerade. Förhoppningsvis kommer vi inom en snar framtid slippa detta då tekniken väntas ta en allt större plats i domarnas arbete framöver.



Emil Forsberg visade omvärlden att han håller för spel även i Bundesliga – och det med besked. Ingen annan spelare var i närheten av att stå för lika många framspelningar som svensken gjorde, vilket tog honom till en hedervärd tredjeplats i poängligan. Utan tvekan en av Bundesligas bästa och hetaste lirare.



Farvälen bland spelarna var många efter att den sista omgången hade spelats, och inte ett öga var torrt när de tackades av för sina insatser i sina respektive klubbar. Philipp Lahm och Clemens Fritz avsked från fotbollen var troligtvis de mest känslosamma då de båda visat vad ordet lojalitet innebär. Tomrum har skapats på flera håll i landet, som under sommaren ska försöka fyllas.



Galna matcher och resultat är något vi sannerligen bjudits på den här säsongen. Vem minns inte när Bayern Münchens krossade Hamburger SV med 8–0? Eller när toppmötet mellan Bayern München och RB Leipzig slutade osannolika 5–4 efter en händelserik avslutning? Det är bara några av de många minnesvärda matcherna vi fått bevittna det senaste året.



Hoffenheim fortsätter att göra stora framsteg under ledning av sensationelle Julian Nagelsmann. Förra säsongen slogs man för överlevnad i Bundesliga – den här säsongen om spel i Champions League. Till slut blev det en imponerande fjärdeplats och det kommer bli spel i Europa till hösten. Anmärkningsvärt är att man inte förlorade en enda match under hösten. Hatten av för Nagelsmann och hans manskap.



Ingen målvakt höll nollan lika många gånger som Manuel Neuer. På de 26 matcher han spelade höll han tätt vid 14 tillfällen och släppte enbart sammanlagt 13 bollar förbi sig. Det är inte för intet som han i mångas ögon anses vara världens bästa burväktare.



Joel Pohjanpalo var ett tag ligans hetaste spelare. Efter två omgångar hade han stått för fyra fullträffar för sitt Bayer Leverkusen, och den stora frågan var om han skulle kunna fortsätta spruta in mål. Med facit i hand blev den 22-årige finnen aldrig någon större succé, även om han sammanlagt gjorde sex mål på 182 minuters speltid – vilket är ett helt okej facit.



Klockan tickar vidare på Volksparkstadion även under kommande säsong. Trots en höst som antydde på att den sista timmen var slagen lyckades ”Dinosaurien” mirakulöst nog spela upp sig under våren, och kunde i den sista omgången säkra kontraktet efter ett avgörande mål i slutminuterna. En mer HSV-aktig avslutning på säsongen går det knappast att få.



Lita på Nils Petersen kunde Christian Streich och SC Freiburg ofta göra. Anfallaren som förra säsongen öste in mål i 2. Bundesliga, och var en stor anledning till klubbens snabba återkomst till Bundesliga, återfanns sällan i startelvan den här säsongen. Men när han väl hoppade in blev det ofta mål då han inte mindre än nio gånger hittade nätet som inhoppare – vilket är flest fullträffar av alla som inbytt spelare.



Modeste, eller ska jag kanske säga Gud? De mest inbitna anhängarna till FC Köln skulle nog i alla fall inte ha någonting emot att benämna den 29-årige fransmannen som en frälsare. Utan honom hade ”Die Geißböcke” av allt att döma inte tagit sig ut i Europa för första gången på 25 år. Det är således inte särskilt svårt att förstå varför han hyllas av invånarna i domstaden.



Nykomlingarna RB Leipzig och SC Freiburg förtjänar båda en diger eloge för vad de åstadkommit den här säsongen. De förstnämnda har tagit hela Tyskland med storm, och trots att de inte är den mest populära klubben är det få som kan uttrycka sitt missnöje över sättet de spelar sin fotboll på. Freiburg har bevisat att man även i modern tid kan ta sig långt med små medel och en solid lagsammanhållning, vilket räckte till en stark sjundeplats i tabellen. Minst sagt imponerande.



Ord saknas egentligen för att beskriva Schalke 04:s katastrofala säsong. Trots drömtränaren i form av Markus Weinzierl och drömsportchefen Christian Heidel ville det sig inte alls för ”Die Knappen”. Visserligen hade man en otrolig otur med skador på flera nyckelspelare, men det går inte enbart att skylla sin tiondeplacering på det. Det känns som man säger det varje år – men nya tag nästa säsong.



Platt fall slutade det med även för Borussia Mönchengladbachs del, som likt Bayer Leverkusen och Schalke 04 ansågs vara ämnade för en toppstrid. Men i stället riskerade man vid ett skede att åka ur Bundesliga, vilket slutligen fick styrelsen att sparka André Schubert. Någon vidare förbättring blev det dock inte med Dieter Hecking vid rodret och ”Die Fohlen” vill förmodligen helst bara glömma den här mardrömslika säsongen.



Quaison blev den åttonde svensken i Bundesliga när han på vinterfönstrets sista dag skrev på för Mainz 05. Frågan är om det någonsin funnits så många svenskar i ligan på en och samma gång?



Revanschernas man heter enligt många Max Kruse. Anfallaren värvades i somras till Werder Bremen efter en minst sagt turbulent tid hos VfL Wolfsburg. En del menade på att 29-åringens karriär var förbi, men med 15 fullträffar och sju framspelningar visade Kruse att han fortfarande har det som krävs för att prestera i Bundesliga.



Skyttekung såg Robert Lewandowski länge ut att bli. Men i den sista omgången lyckades Pierre-Emerick Aubameyang ta sig förbi polacken i skytteligan och fick för första gången i karriären motta den åtråvärda statyetten föreställandes en gammal hederlig kanon på hjul.



Tre omgångar – sedan skedde det första tränarbytet. Viktor Skripnik hade under sommaren mot sin vilja tvingats fortsätta som tränare för Werder Bremen, och var nog inte alltför ledsen när styrelsen redan efter tre matcher gav honom beskedet att han var fri från sin tjänst. Har en tränare någonsin fått sparken i ett sådant tidigt skede? Högst tveksamt.



Upp som en sol och ned som en pannkaka. Ett mycket bättre och rättvisare sätt att beskriva Eintracht Frankfurts säsong är svårt, då de under hösten var uppe och nosade på topp tre. Vad som hände därefter är det nog ingen som riktigt kan svara på, men under våren var det inte mycket som stämde och en blygsam elfteplats blev det till slut. Trots den genomusla våren får säsongen betraktas som ett steg framåt jämfört med i fjol då man tvingades till kvalspel för att hålla sig kvar i Bundesliga.



Världens jämnaste och mest underhållande liga vågar jag nästan påstå att Bundesliga är. När det återstod blott två omgångar av säsongen hade samtliga klubbar förutom Bayern München och Darmstadt 98 fortfarande någonting att spela för. Makalöst.



Wolfsburg var inför säsongen av majoriteten förväntade att slåss om en Europaplats. I stället slutade det med att man kommer tvingas försöka kvala sig kvar i Bundesliga, och riskerar alltså att till hösten spela i andradivisionen. Utan tvekan den största negativa överraskningen.



X – ett resultat som fansen till Hertha Berlin sällan fick uppleva. Endast vid fyra tillfällen spelade man oavgjort, men var ändå jämna sett till vinster och förluster då man vann lika många som man förlorade. På anrika Olympiastadion var det få som lyckades rå på huvudstadsklubben, medan man på bortaplan uppträdde som ett bottengäng. Trots den turbulenta säsongen räckte det för en sjätteplats – vilket innebär en gruppspelsbiljett till höstens Europa League.



Ynglingen Timo Werner fick slutligen sitt efterlängtade genombrott efter flytten till RB Leipzig. 21-åringen hängde dit 21 kassar, en prestation som enbart Gerd Müller och Dieter Müller lyckats överträffa i den åldern. Nu är det många som hoppas att Werner ska bli landslagets nye anfallsstjärna, och visst ser framtiden ljus ut för honom.



"Zahlen bitte”, är nog inte direkt vad varken HSV eller Kölns ekonomiansvarige säger till förbundet efter att supportrarna beträdde planen i samband med den sista omgången. Dryga böter lär vänta för båda föreningarna, men någonstans tycker de nog ändå det är värt det hela i slutändan.



Åskådare fanns det i vanlig ordning gott om runt om på arenorna, även om snittet var något lägre än de senaste åren. Detta grundar sig förmodligen i att både VfB Stuttgart och Hannover 96 degraderades under fjolårssäsongen, som allt som oftast har välfyllda arenor när det vankas hemmamatch. Precis som alltid hade Borussia Dortmund även i år det högsta publiksnittet med nästan 80 000 per match. Det ska dock sägas att Bayern München var det enda laget vars arena var utsåld under samtliga 18 hemmamatcher.



Äventyret nådde sitt slut för både Ingolstadt 04 och Darmstadt 98, som efter två säsonger nu tvingas återgå till 2. Bundesliga. Båda föreningarna förtjänar dock att hyllas då de främst förra säsongen överbevisade alla tvivlarna där ute.



Överraskningarnas säsong. Det är med de två orden jag enklast skulle vilja beskriva det spelår vi nu lägger bakom oss. Skrällarna duggade tätt från början till slut och det har varit en fröjd att ha fått vara med på den virvlande resan. Även om det just nu kan kännas som en evighet dit, vet vi med all säkerhet att en ny säsong väntar runt hörnet – och det ska bli förbannat kul att få följa den.

