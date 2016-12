Bundesligapodden #45: Summering av 2016

Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.

I det sista avsnitten för 2016 summerar Adam Nilsson och Filip Wollin vad som hänt under årets gång och vad de tyckt varit bäst respektive sämst i form av ett flertal olika kategorier.Bundesligapodden vill passa på att tacka för det år som varit och är ytterst tacksamma över det mottagande vi fått under vårt premiärår. Vi kommer fortsätta podda under 2017 och hoppas ni vill vara med oss även då.Adam Nilsson och Filip Wollin