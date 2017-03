Bundesligapodden #55: Dardais vin

Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.

Efter ett kortare uppehåll är Bundesligapodden tillbaka med ett nytt avsnitt, där vi bland annat pratar om Hamburgs starka vår, livet utan Xabi Alonso och Philipp Lahm i Bayern München och alkoholvanor hos tränarna i Bundesliga. Det och mer därtill kan du höra om i veckans avsnitt.Adam Nilsson och Filip WollinSveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Myten om att Premier League är den jämnaste toppligan har levt länge nog. Många har försökt krossa ligans felaktiga självbild och här är ännu ett försök. För Bundesliga är ju egentligen den jämnaste.Söndagsångest? Nåväl, här kommer ännu en anledning till varför tysk fotboll är fantastisk och, måhända även, överlägsen någon annan. It's all about the talent.FC Kaiserslautern är här blott en symbol för den traditionalism som rakt genomsyrar den tyska fotbollen just i detta nu och som har lett till den största polariseringen inom tysk sport sedan DDR.Söndagsångest? Kanske kan jag hjälpa till. Efter en rejäl radda (troligtvis talspråkig östgötska för "mängd", kanske finns i svenskan också, intevetjag) artiklar av olika slag om problem och negativa trender inom tysk fotboll känner jag mig villig att vända blad. Här är ett flera veckor långt ode till tysk fotboll.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Sportfreunde Lotte tar emot Borussia Dortmund i kvartsfinal i DFB-Pokal. Eftersom Lotte naturligtvis inte har en egen sida på SvenskaFans är här en preview å deras vägnar.Några veckor har gått sedan jag skrev om högerextremism inom tysk fotboll. Någonstans kände jag att det var dags för en balansering av vågskålen. Här är någonting om vänsterextremism inom tysk fotboll.Snart helg igen. Pustat ut efter veckans målrika matcher i Champions League? Själv har jag inte hunnit. Här är fem saker ni bör hålla koll på under helgens omgång.