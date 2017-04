Bundesligapodden #58: Hymnspecial

Kontakt: bundesligapodden@gmail.com Väntan är över! Den efterlängtade hymnspecialen är äntligen inspelad och klar, där vi går igenom samtliga klubbars hymner och recenserar dem med betygsättning. Gästar gör Axel Falk, som tillsammans med Filip Wollin säger sitt om vilken hymn som är bäst respektive sämst. Mycket nöje!

