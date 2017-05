Bundesligapodden #62: Recension av Kießlings kokbok

Medverkande: Filip Wollin och Axel Falk



Kontakt: bundesligapodden@gmail.com Bundesligapodden är tillbaka med ett nytt specialavsnitt. Den här gången har vi bläddrat i Stefan Kießlings mytomspunna kokbok som vi sedan recenserat. Är den verkligen så genomusel som vi på förhand föreställt oss?

