Bundesligapodden #65: We're back!

Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.





» Klicka här för att lyssna



Medverkande: Adam Nilsson, Andreas Holm och Filip Wollin



Kontakt: bundesligapodden@gmail.com Bundesligapodden är tillbaka med sina originalmedlemmar och diskuterar det senaste gällande tysk fotboll. I veckans avsnitt pratas det bland annat om tränarskiften i Borussia Dortmund och Schalke 04, den annalkande trupputrensningen i Hamburger SV och vad som skett på övergångsmarknanden så här långt.Adam Nilsson, Andreas Holm och Filip Wollin

0 KOMMENTARER 185 VISNINGAR 0 KOMMENTARER185 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-06-11 18:12:29 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-06-11 18:12:29

ANNONS:

Fler artiklar om Tyskland

Tyskland

2017-06-11 18:52:00

Tyskland

2017-06-11 18:12:29

Tyskland

2017-06-11 10:29:16

Tyskland

2017-06-10 15:30:00

Tyskland

2017-06-09 19:55:00

Tyskland

2017-06-06 17:00:00

Tyskland

2017-06-03 16:55:29

Tyskland

2017-06-03 10:18:03

Tyskland

2017-05-29 07:00:00

Tyskland

2017-05-27 08:00:00

ANNONS:

Under söndagskvällen lottades det vilka klubbar som gör upp med varandra i den första omgången av DFB-Pokal.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.You know the drill, Spotify på och sjung med.Slå på denna på Spotify, eller om du kan den utantill och, sjung med!Avgörandets tid är kommen då det blivit dags för det andra och tillika avgörande kvalmötet mellan Eintracht Braunschweig och VfL Wolfsburg.Säsongen är till ända och det har blivit dags att försöka summera upp vad som egentligen skett. Det gör vi med bland annat 29 punkter i alfabetisk ordning.