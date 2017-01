Bye Bye- Belek!

Jag pratade med en kompis när jag var på gymmet nyligen och han sade at tatt han skulle ner och spela golf I februari. ”I Belek”, sade han. Jag tittade och sade ”Är det så klokt? Med tanke på rådande omständigheterna i landet?” Han sade att de nog övervägt att ställa in. Men trodde Belek var hyfsat ”safe”.Fast det verkar inte de tyska klubbarna tycka. Historiskt sett har den turkiska riviieran med Belek, Antalya, Alanya och Side lockat mängder av klubbar under vintersäsongen. Ifjol var det 18 tyska klubbar på plats för att på bästa sätt förbereda sig inför vårsäsongn och när man ser blilder och läser berättelser så fattar man varför. Bra väder, förstklassiga hotell, bra service och bra matchmotstånd. Vad mer kan man begära?Men så kom terrodåden i Istanbul på flygplatsen, utanför Besiktas stadion och senast på restaurangen. När nu vårsäsongen skall förberedas är Belek tomt. Tyvärr. Förskräckligt att sporten skall få ge vika för en sådan vansinnesidioti, men så är faktiskt fallet. Inga tyska klubbar från 1. eller 2. Bundesliga åker till Belek denna vinter och flygen går istället primärt till Spanien. Tittar man till 3e ligan, så är det endast en kluybb - Rotweiss Erfurt. Detta skakar om hela uppsättningen i den delen av Turkiet och det är klart ledsamt att fotbollen får ge vika för sådan idioti.Om man gör en kort översyn av vart klubbarna i 1. Och 2. Bundesliga åker så landar Spanien högt på listan.(fetstil nedan)Bayern München – Doha, QatarRB Leipzig – Lagos, PortugalEintracht Frankfurt – Abu DhabiTSG Hoffenheim – stannar hemmaKöln – stannar hemmaBayer Leverkusen – Orlando. USAHamburger SV - DubaiIngolstadt – Stannar hemmaVfB Stuttgart – Lagos, PortugalVfL Bochum – Stannar hemma1860 München – Troia, PortugalGreuther Fürth- Stannar hemmaFortuna Düsseldorf – stannar hemmaNürnberg – stannar hemmaSpanien översvämmas av tyska ligalag och vill man se på intressant fotboll, så får man nog helt enkelt åka dit.