Dags för nästa mästerskap: U19-EM

Den store guden tog sina vingar fulla av guld och skakade av dem över Tyskland. Die Prinzen sjunger om det i den katapultartade magiska sången "Deutschland": "Gott hat die Erde nur einmal geküsstGenau an dieser Stelle, wo jetzt Deutschland ist."Efter U21-EM och Confederations Cup skall nästa tyska landslag samla ihop medaljer av ädlare valörer och det i ett land som för många inte är kända inom fotboll- nämligen Georgien. Men 1981 vann Dynamo Tbilisi UEFA-cupen efter final mot Carl Zeiss Jena, så viss kultur finns i landet ändå. Mest tongivande i det laget var Alexander Chivadze, som höll ihop det ryska laget under många år.Men nu skall det spelas U19-EM och i den ena gruppen som redan har startat upp spelet så huserar Tjeckien, Georgien, Portugal och Sverige. Tyvärr för de svenska ungdomarna så verkar kombinationen Tjeckien/Slovakien inte vara det bästa nuförtiden. Efter att Slovakien slog ut U21 i EM, så¨torskade även U19-laget mot Tjeckien.Mästerskapet spelas i städerna Tbilisi och Gori. Tre arenor finns i huvudstaden Tbilisi och här har det visat sig att några av de tidigare arenorna inte riktig håller måttet, så då har man tagit nationalarenan Mikhail-Meshi-Stadion och dess träningsanläggning istället. Till det David-Petrasjivili-Stadion som tar knappa 2000 åskådare och så en liten gräsplätt i staden Gori, som är mest känd för att Josef Stalin föddes här.Den prunkande tyska ungdomen då? Jo, framplockade av förbundskaptenen Franz Kramer, så spelar tyska U19 i samma grupp som Holland, England och Bulgarien. Dödens Grupp?. Jo, nästan. Vet inte hur duktiga bulgarerna är, men brittiska U19 har hygglig klass och holländarna brukar i regel ha fart på benen och leka fotboll. Ikväll inleder tyskarna mot Holland i David-Petrasjivili.Stadion i Tbilisi.Franz Kramer tog ut 23 spelare till en genomgång i Grassau inför EM, sorterade ut fem och åkte till Georgien med 18 pigga spelare. Tyvärr så fick ha byta ut kaptenen och den ledande spelaren Salih Özcan, som skadades och fick ta in en ersättare i Bayerns lovande Maxime Awoudja istället.Laget i övrigt som skall försvara Schwarz-Rot-Gold denna turnering ärEike Bansen, BVB Dortmund och Markus Schubert Återigen skickar Dresden in en lovande målvakt efter att Schwäbe var med som reservmålvakt i U21. Bansen är 194cm lång och bra i luften. Schubert har redan prövat på A-lagsspel med Dresden.Maxime Awoudja, Bayern München; Jonas Busam, Freiburg ; Dominik Franke, RB Leipzig; Julian Chabot,Sparta Rotterdam, Gökhan Gül,Fortuna Düsseldorf; Felix Götze (Bayern München)Den mest rutinerade är Gül, som redan som 17åring gjorde matcher för VfL Bochum i Zweite Bundesliga . Felix Götze är Mario Götzes lillebror. Julian Chabot lämnade RB Leipzig nyligen och väljer att spela vidare i Holland.Bote Baku (Mainz 05), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt ), Sidney Friede (Hertha BSC), Dennis Geiger (1899 Heidenheim), Robin Hack (1899 Hoffenheim ), Mats Köhlert (Hamburger SV), David Raum (Greuther Fürth), Görkem Saglam (VfL Bochum),Här saknas Felix Passlack från Dortmund, som inte fick åka till EM för klubben, men Kramer hoppas att Aymen Barkok skall leda styrkorna. Ett par mål i Bundesliga redan för Frankfurt spelaren. Här finns också två intressanta Hoffenheim-spelare vid namn Hack och Geiger. Den förstnämnde gjorde ett hattrick på nio minuter i U19-serien i höstas. Matys Köhlert är en tricksig vänsterytter som fått proffskontrakt med HSV.Etienne Amenyido (Borussia Dortmund), Tobias Warschewski (Preußen Münster)Warschewski har redan gjort en säsong från start i Presussen Münster och Amenyido har gjort en hel del mål i BVBs U19-lag under året som centertank.Första match ikväll i Tbilisi. Jag håller er naturligtvis uppdaterade om skeendet för dessa unga örnar från Schwarzrotgelb."Die Adler sollen fliegen", sjöng gruppen PUR från Biessigheim-Bentheim och så är det.