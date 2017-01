Dags för ”Rückrunde” – status hos samtliga klubbar

Bundesliga står för dörren efter drygt en månads uppehåll med start på fredag. Det har således blivit hög tid att kolla till hur ställningen är hos föreningarna.

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Vinterns övergångsfönster

Till helgen är vinteruppehållet slutligen till ända och det har äntligen blivit dags för Bundesliga igen. Den senaste månaden har klubbarna slipat på formen inför våren, vilket de flesta gjort med hjälp av träningsläger på varmare breddgrader. På övergångsfronten har det varit aktivitet på de flesta hållen och det har nu blivit dags att kolla till hur statusen är hos samtliga föreningar inför den efterlängtade återstarten.4-13 januari i Marbella, SpanienInga nyförvärvDaniel Opare, ytterback (RC Lens)Efter en längre tids dåliga resultat fick den sportsliga ledningen till slut nog och valde att avskeda Dirk Schuster. Istället är det nu oprövade och relativt unge Manuel Baum som ska försöka föra klubben uppåt i tabellen, och det med samma manskap. Skador på nyckelspelare ställde till det under hösten och det ska bli högst intressant att se om det blir en förbättring när samtliga är tillbaka från sjukstugan. I så fall kan våren bli en rolig historia för mellanmjölkslaget Augsburg.3-12 januari i Orlando, USAInga nyförvärvInga försäljningarBesvikelsen är fortfarande stor i Bayer Leverkusen efter en höst som enklast kan summeras som en enda stor missräkning. Storsatsningen under sommaren har inte burit frukt och det börjar bli oroligt i spelargruppen då ett flertal är missnöjda med den rådande situationen. Styrelsen har inte gjort några förändringar i truppen, utan den är exakt densamma – vilket är ett bevis på att man fortfarande tror på laget. Tränare Roger Schmidt är dock en pressad herre och det gäller för honom att snabbt börja vinna om han vill behålla sitt jobb säsongen ut. Spelschemat är inte det enklaste, men vi kan förmodligen räkna med ett försök till en rivstart från ett frustrerat ”Die Werkself” på jakt efter en topplacering.3-11 januari i Doha, QatarInga nyförvärvJulian Green, anfallare (VfB Stuttgart)Holger Badstuber, mittback (Schalke 04)Efter en i Bayern Münchens mått mätt ljummen höst – trots serieledning – har Carlo Ancelotti en hel del att bevisa om han vill undgå kritik från klubbens kräsna anhängare. Dubbelmötet med Arsenal i Champions League kommer stjäla en hel del fokus och det gäller för spelarna att ändå försöka hitta motivation till att prestera i de mindre betagande ligamatcherna, annars kan ledningen snart vara ett minne blott. Det är ingen enkel uppgift som väntar de regerande mästarna och för första gången på många år känns det som att det ännu finns liv i titelstriden, även om det i slutändan lär bli Bayern München som står där med mästarskölden.5-13 januari i Marbella, SpanienInga nyförvärvInga försäljningarFast än att det är otroligt jämnt i toppen av tabellen kan Borussia Dortmund omöjligen vara nöjda att vara placerade som sexa inför återstarten. Hösten var minst sagt ostadig med höga toppar och djupa dalar, vilket fick Thomas Tuchel att explodera av ilska vid flertalet tillfällen. Det mest väsentligaste för BVB just nu är att hitta formen och försöka bibehålla den så gott det går om man vill nå en topp fyra-placering – vilket är målsättningen. Precis som för Bayern Münchens del har man en åttondelsfinal i Champions League att ta hänsyn till, och frågan är om man har det som krävs för att koncentrera sig på både den och ligan samtidigt. Det får helt enkelt tiden utvisa.6-11 januari i Marbella, SpanienTimothée Kolodziejczak, mittback (Sevilla)Julio Villalba, anfallare (Cerro Porteno)Alvaro Dominguez, mittback (avslutar karriären)Inte mycket stämde för Borussia Mönchengladbach, som sjönk djupare och djupare i tabellen ju längre det led. Efter stora protester från supportrarna tog till slut styrelsen sitt förnuft till fånga och gav André Schubert sparken. Inte helt överraskande är det Dieter Hecking som tagit över det sjunkande skeppet och det är sannerligen inget enkelt uppdrag han tagit sig an. En vinst sedan i september är klubbens facit och om det är någon klubb som uppskattat vinteruppehållet är det utan tvekan Borussia Mönchengladbach. Det är en spännande tid som väntar med Hecking vid rodret och även nya mittbacken Timothée Kolodziejczak har höga förväntningar på sig då han förväntas lappa ihop det rispade försvaret.6-13 januari i San Pedro del Pinatar, SpanienSidney Sam, yttermittfältare (Schalke 04)Inga försäljningarEn halv poäng per match är inget imponerande facit av fjolårets succénykomling. Föga förvånande kostade det Norbert Meier jobbet, och istället är det Torsten Frings som numera är ansvarig för tabelljumbon. Valet av Frings som tränare är minst sagt en vågad chansning då han är orutinerad och det kommer krävas oerhört mycket av honom och hans manskap för att Darmstadt inte ska tvingas ta adjö av Bundesliga. Lånet av Sidney Sam från Schalke 04 är intressant, men knappast en spelare som på egen hand kan rädda klubben undan en nedflyttning.5-13 januari i Sotogrande, SpanienInga nyförvärvCharles Elie Laprevotte, defensiv mittfältare (1. FC Magdeburg)Hemma på Schwarzwald Stadion har publiken allt som oftast bjudits på en solid fotboll som i samtliga fall förutom två slutat med tre poäng. Desto mindre lyckosamma har nykomlingarna varit på bortaplan där åtta poäng på nio matcher samt 18 insläppta mål inte är någonting att direkt hurra över. Profilen Christian Streich har således en hel del att jobba med i hopp om att få sina spelare att prestera även när man inte befinner sig i sin hemmaborg. Någon oro för nedflyttning finns dock inte i dagsläget, utan Freiburg bör kunna gå en stillsam vår till mötes.Inget träningsläger i vinterChristian Clemens, yttermittfältare (Mainz 05)Mergim Mavraj, mittback (Hamburger SV)Filip Mladenovic, ytterback (Standard Liege)Säsongen började utomordentligt bra för Köln då det dröjde ända till slutet av oktober innan man förlorade sin första match. Efter det var det precis som att luften gick ur spelarna en aning och till följd av det har man sjunkit i tabellen ­– även fast än att man fortfarande tillhör toppskiktet. Peter Stöger är en pålitlig och högst uppskattad tränare som troligtvis kommer få igång sina spelare igen efter vinteruppehållet, som spenderats hemma i Tyskland. Tappet av mittbacken Mergim Mavraj kan bli kostsamt för den disciplinerade defensiv vi fick beskåda under hösten, men förmodligen har Stöger ett ess i rockärmen.4-15 januari i Abu DhabiAndersson Ordonez, mittback (Barcelona SC)Max Besuschkow, innermittfältare (VfB Stuttgart)Johannes Flum, innermittfältare (St. Pauli)Trots ett flertal nyckelspelare borta under längre perioder kunde inte Eintracht Frankfurt sluta prestera, utan körde på i femmans växel under i stort sett hela hösten – vilket bar frukt. När det åter blivit dags för spel i Bundesliga gör man det som tabellfyra, vilket innebär kval till Champions League. Det återstår att se om man lyckas ha den fina placeringen i behåll när det blir dags att summera säsongen i mitten av maj, men oavsett hur det slutar har ”Örnarna” någonting att vara stolta över. Mittbackslöftet Andersson Ordonez från Ecuador har fått många lovord och det är inte omöjligt han kommer få speltid under våren. I övrigt lär Niko Kovac av förståeliga skäl fortsätta sätta sitt hopp till den befintliga truppen. Det har ju som bekant fungerat mer än väl så här långt.5-14 januari i DubaiMergim Mavraj, mittback (1. FC Köln)Emir Spahic, mittback (klubblös)Cléber, mittback (FC Santos)Sällan kommer ett uppehåll olägligt för HSV, som ständigt befinner sig i kris. Men faktum är att den klassiska föreningen stod för en imponerande avslutning på 2016 där man enbart förlorade en av de sex avslutande matcherna. Segern hemma mot Schalke 04 i sista tillställningen ingav hopp om en ljus vår ­­– vilket även värvningen av Mergim Mavraj gör. Mittbacken väntas tillsammans med ytterligare en ny försvarare stabilisera den annars svajiga defensiven och lyckas de med den bedriften kan det innebära säkrat kontrakt. Det var ett bra tag sedan det kändes så pass optimistiskt i Hamburg som det gör just nu.7-14 januari på Mallorca, SpanienInga nyförvärvJens Hegeler, innermittfältare (Bristol City)Mot slutet av sommaren såg det ut att vara disharmoni som präglade huvudstadens mest framgångsrika fotbollsförening efter tidigt uttåg ur kvalet till Europa League, plötsligt skifte av lagkapten och påstådda schismer inom spelargruppen. Sex månader senare kan vi konstatera att det aldrig fanns någonting att oroa sig över. Precis som under fjolårssäsongen har Hertha Berlin gått som tåget och placerar sig på tredje plats i tabellen. Kemin i truppen är fulländad och det är inte många lag som kan rå på Hertha i dagsläget. Lär av allt att döma fortsätta röra sig i toppen och kämpa för att hålla sig kvar inom topp fyra.Inget träningsläger i vinterInga nyförvärvJin-Su Kim, ytterback (Jeonbuk)Júnior Ponce, yttermittfältare (USM Porres)Vem hade inför säsongen kunnat tro att Hoffenheim skulle vara det enda laget som fortfarande var obesegrat efter halva säsongen? Förmodligen ingen. Julian Nagelsmann har verkligen fått ut maximal kapacitet av sina spelare och det är en fröjd att se dem spela fotboll. Det enda negativa det finns att säga är att det blivit tio oavgjorda matcher, vilket i många fall varit direkta poängtapp. Nagelsmann måste försöka få laget att avgöra tillställningarna samtidigt som man stänger till bakåt. I så fall lär vi garanterat få se Hoffenheim i Europa till hösten. Det är en spännande tid klubben från lilla Sinsheim går till mötes.Inget träningsläger i vinterInga nyförvärvHauke Wahl, mittback (1. FC Heidenheim)Efter tio omgångar stod Ingolstadt på två ynka poäng och parkerade sist i tabellen. Loppet såg ut att vara kört då verkligen ingenting stämde, vilket tvingade styrelsen till att avskeda Markus Kauczinski redan i början av november. In kom istället Maik Walpurgis och efter hans inträde i klubben är det som att Ingolstadt är en helt annan klubb. Under avslutningen på 2016 bärgades tio friska poäng och plötsligt lever hoppet om att överleva, även om det väntas bli en kamp in på målsnöret. Det är dock verkligen ingen omöjlighet och det är med stor hoppfullhet som spelarna återvänder från vinteruppehållet.8-12 januari i Lagos, PortugalDayot Upamecano, mittback (RB Salzburg)Vitaly Janelt, defensiv mittfältare (VfL Bochum)Omer Damari, anfallare (Maccabi Haifa)Trots att det snart gått en månad sedan senaste matchen är det fortfarande så det knappt går att förstå vilken magnifik höst RB Leipzig stod för. Bortsett från plattfallet i ”seriefinalen” mot Bayern München var det pur magi som uppvisades från den kontroversiella föreningen, även om det är många som inte är villiga att erkänna det. För tränare Ralph Hasenhüttl finns enbart ett direktiv – fortsätt prestera. Truppen är mer eller mindre intakt, men inte helt oväntat har man valt att förstärka i defensiven med mittbackstalangen Dayot Upamecano från systerklubben i Salzburg. En Europaplats lär vara målsättningen och just nu talar allting för att man kommer uppnå det målet utan några vidare bekymmer.4-10 januari i Marbella, SpanienInga nyförvärvYunus Malli, offensiv mittfältare (VfL Wolfsburg)Christian Clemens, yttermittfältare (1. FC Köln)Kombinationen av spel i Bundesliga och Europa League passade Mainz 05 ohyggligt illa och i ärlighetens namn är nog Martin Schmidt tacksam över att man inte gick vidare i den sistnämnda turneringen. Nu är det fullt fokus på ligan som gäller under våren, men det utan lagets store stjärna, Yunus Malli, som blivit såld till konkurrenten Wolfsburg. Enskilt duktiga individer finns det dock gott om i truppen och det är helt enkelt upp till någon annan att ta över rollen som dirigent i offensiven. Likt många andra klubbar måste Mainz försöka bli jämnare, i så fall är det raka vägen upp i tabellen som gäller.4-11 januari i Benidorm, SpanienGuido Burgstaller, anfallare (1. FC Nürnberg)Holger Badstuber, mittback (Bayern München)Sidney Sam, yttermittfältare (Darmstadt 98)Ytterligare en klubb som underpresterade grovt under hösten är Schalke 04, som inledde säsongen med fem förluster i följd. Sedan dess har saker och ting förbättrats väsentligt, även om man stundtals haft enorma skadebekymmer främst i anfallsväg. Det har fått sportchef Christian Heidel att agera då han för kaffepengar hämtat in Guido Burgstaller från Nürnberg, som öst in mål i 2. Bundesliga. Även Holger Badstuber har lånats in och får han för en gångs skull hålla sig fri från skador lär han bli en rejäl förstärkning. Enda vägen är uppåt för Schalke och det ska mycket till för att man ska fortsätta härja på den undre halvan av tabellen, även om slutspelet i Europa League kan visa sig vara en belastning i längden.4-9 januari i Marbella, SpanienThomas Delaney, innermittfältare (FC Köpenhamn)Fallou Diagne, mittback (FC Metz)Lukas Fröde, defensiv mittfältare (Würzburger Kickers)Lennart Thy, anfallare (St. Pauli)I somras investerade man i ett mer eller mindre helt nytt försvar i hopp om att en gång för alla lappa samman defensiven. Satsningen har inte lyckats särskilt väl då man är det lag som släppt in flest mål, vilket är en stor anledning till att man återigen är indragna i bottenstriden. Hoppet finns dock där efter att ha avslutat 2016 med fem raka matcher utan något nederlag – vilket är imponerande. Det finns stor potential i laget, men det gäller att den oprövade tränaren Alexander Nouri lyckas få fram den. I så fall kan det mycket väl bli en trevlig vår för den grönvita föreningen.4-11 januari i La Manga, SpanienYunus Malli, offensiv mittfältare (Mainz 05)Riechedly Bazoer, innermittfältare (Ajax)Paul-Georges Ntep, yttermittfältare (Stade Rennais)Victor Osimhen, anfallare (Ultimate Strikers Academy)Julian Draxler, offensiv mittfältare (Paris Saint-Germain)Carlos Ascues, mittback (FBC Melgar)Saker och ting måste börja hända i Wolfsburg, som har en fullkomligt bedrövlig höst i bagaget. Trots en löftesrik avslutning på 2016 med vinst mot både Eintracht Frankfurt och Borussia Mönchengladbach finns hotet om nedflyttning ständigt där – vilket speglar aktiviteten på övergångsmarknaden. Inte mindre än fyra nya spelare har anslutit under årets första veckor, där köpet av Yunus Malli sticker ut. Mittfältaren är tänkt som en direkt ersättare till Julian Draxler och det är ett tungt ansvar som vilar på 24-åringens axlar. Mycket ska till för att det ska gå sämre under våren än vad det gjorde under hösten, men i dagsläget är det otroligt svårt att veta var Wolfsburg egentligen befinner sig någonstans rent statusmässigt.