Det bortglömda Borussia

Borussia Neunkirchen är ett bortglömt Borussia. Här påminner jag er.

I statistiken från de första säsongerna i Bundesliga s historia finns det ett lag som man måhända inte hört överdrivet mycket om, en klubb som hamnat i skymundan ganska oerhört och som nog har glömts bort av många, tyskar som svenskar som engelsmän som italienare eller tjecker. Det är en klubb som säsongen 1965/1966, en säsong annars känd som Tasmania Berlins säsong, tog 22 poäng på 34 matcher och lyckades förlora 9-1 mot ett Timo Konietzka-inspirerat 1860 München, detsamma München som samma säsong gick och vann ligan strax före Borussia Dortmund . Laget i fråga heter Borussia Neunkirchen.VFB Borussia Neunkirchen kommer från den lilla förbundsstaten Saarland i västra Tyskland, inte långt från Saarbrücken. Eller Frankrike för den delen. Saarland har en mycket intressant och turbulent historia. Den grundades först 1920 som en preussisk delstat, därför klubben heter Borussia, men områden hade under en lång tid varit under franskt inflytande. Detta var trots att de talade tyska i området. Först 1935 blev området en del av det tredje riket i Tyskland och har förblivit det sedan dess. Detta har dock inte varit en fredlig process alltid. Olika uppror och folkliga hoper har protesterat mot det franska inflytandet och det var först genom en folklig omröstning området blev en del av Tyskland igen. Genom området rinner floden Saar, vars vackra dalgångar ger ett utsökt vin, även om det i min mening står sig tämligen slätt mot Rieslingdruvan som växer i Moseldalen.Nu är den stora frågan: Hur gick vi från fotboll till vin? Ja, det är alltid bara två steg till vin, oavsett ämne. Likväl, låt oss trippa vidare mot Neunkirchen.Klubben debuterade i Bundesliga 1964 efter att ha gått upp. De öppnade synnerligen giftigt och kom tia sin jungfrusäsong. Detta var mycket på grund av deras magnifika hemmastatistik som ledde till den då populära myten att lilla Borussia från 40.000 stora Neunkirchen kunde slå vilket lag som helst på sin Ellenfeldstadion. Det tedde sig nästan vara sant. Likväl. Säsongen efter föll korthuset. De lyckades ta sig upp igen några år senare, 1967, men på grund av d¨liga finanser kunde de ej förstärka truppen alls och åkte ner igen efter att ha släppt in 93 mål på 34 matcher, vilket fortfarande var 15 mindre än Tasmania Berlin hade lyckats släppa in några säsonger tidigare. Men det var ingen skam i att åka ner, klubben hade som första tyska klubb gått upp till Bundesliga efter att ha åkt ur den innan. Det var mäktigt gjort av det lilla laget från den lilla staden i Saarland.Intressant nog är Neunkirchen en av de minsta städerna med en klubb att någonsin sätta sin stämpel på Bundesliga, eller Zweite Bundesliga för den delen. Endast FC 08 Homburg och SpVgg Unterhaching har mindre städer och då är egentligen Unterhaching nästan en del av München. Homburg ligger i Saarland även det.Idag lirar Neunkirchen fotboll i Oberliga Rheinland- Pfalz/Saarland och ligger för närvarande 14:e plats, men de kom fyra förra säsongen. Klubben har sannerligen tappat ordentlig mark, men det är fullt naturligt. När pengarna strömmade in i bundesliga 1991 efter lukrativa TV-avtal hamnade vissa mindre klubbar på efterkälken och detta är ett klockrent exempel på när vilja och passion inte räcker ens halvvägs. Är detta vad som väntar en klubb som Darmstadt? Måhända, det finns sannerligen likheter. Mindre städer, mindre klubbar, båda har tradition, men mindre bra ekonomi. Både Darmstadt och en klubb som Sandhausen kan man vänta sig se i de lägre ligorna inom några år, även om det kommer smärta den fagraste av fotbollsromantiker.