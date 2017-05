Det bortglömda miraklet

I en alltmer toppfixerad, resultatbesatt värld händer alltför mycket under ytan, bakom kulisserna och vissa saker som för några år sedan skulle fått massvis med skribenter att kasta sig på sina skrivbord hamnar nu i skymundan. Fallet SV Darmstadt är något sådant.

Den har blivit mer och mer uppmärksammat nu när klubben ligger "illa" till i botten av ligan, men sanningen är att klubben egentligen borde ligga i botten av Zweite Bundesliga . Inte på grund av mina egna preferenser, klubben är fin, staden är tämligen OK och staden fungerade förr om en slags vaktutpost i Hessen, Darmstadt var alltså Frankfurt s främsta skydd, naturligtvis har jag ingenting emot den. Nej, klubben har faktiskt en ekonomi som får en att undra hur i helsike de ens har klarat av en säsong i högsta ligan i Tyskland.För ungefär 30 år sedan var klubben en vanlig syn i Bundesliga då de var en ganska reguljär jojo som flög ner och upp närhelst handen kände för det. Men mycket har hänt sedan dess. Klubben har sedan varit nära konkurs, levt ett ganska normalt liv och konkurrerat med Offenbach och Mannheim stället för Frankfurt och Hoffenheim om fans och spelare. I de lägre divisionerna huserade länge 'Lilien' länge och det kändes rätt.Arenan som ännu är den enda i Bundesliga utan tak hela vägen runt arenan är en vittnesbörd. Den visar upp den gamla sidan av klubben, den som slogs för sitt liv i slutet av förra decenniet, den som krigat upp sig till 3. Liga för att sedan stabilisera sig. Arenan är ett monument över Liliens magiska resa, men är också vad som kan få klubben på fall. DFB har gått ut och officiellt tvingat Darmstadt, bland annat, till att bygga ett tak på de delar av Böllenfalltor som inte ännu har det. Detta är en del i DFBs nya direktiv om att alla klubbar i Bundesliga, Erste och Zweite, ska ha moderna arenor med tak och minst sagt adekvata faciliteter. Detta tvång kommer kosta mycket pengar för klubben och pengar finns det redan nu inte mycket av i denna del av Hessen.Deras helt otroliga resa och även deras ekonomiska krångel började i Maj 2014 när de mötte Arminia Bielefeld i en match som skulle komma att forma det tyska fotbollsklimatet under de närmaste åren. Uppstickaren Darmstadt som kommit trea i den tämligen nyformade 3. Liga skulle möta Arminia, som slutat 16:e i 2. Bundesliga. De som vann efter två matcher skulle spela 2. Bundesliga nästkommande säsong. Den andra klubben skulle spela i den lägre divisionen. Efter att ha förlorat 3-1 hemma åkte Darmstadt med en uppgiven uppsyn till norra Westfalen för att slåss mot Arminia på Schüco Arena.På en packad och laddad Stadion stod det 2-1 tills i slutet då nuvarande nyckelspelaren Jerome Gondorf prickade in 3-1 från distans. Förlängning! I mitten av den andra förlängningskvarten trycktes 4-1 in bakom Stefan Ortega i Arminias mån, mitt framför de tillresta bortasupportrarna från södra Hessen.Bundesliga var ett faktum, men hur i helsike skulle de klara sig? En så liten och svag klubb i 2. Bundesliga för första gången på många år? Hur skulle detta gå? Ja jo, efter 33 matcher låg de 3:a och behövde egentligen bara slå Kaiserslautern hemma i sista matchen för att komma tvåa, eftersom motståndarna från Rheinland-Pfalz låg på andraplats.I den 81:a minuten får hemmalaget Darmstadt en frispark framför sin egen "kurva". Tobias Kempe kliver fram. Han har redan satt flera viktiga mål för klubben under deras resa. Läget var spänt. Vid ett oavgjort resultat låg Kaiserslautern trea på grund av Karlsruhes vinst, vilket tog KSC upp till en andraplats. Darmstadt skulle komma fyra om resultatet blev oavgjort, ett egentligen ganska sensationellt resultat från den lilla klubben. men Tobias Kempes vänsterfot skulle förändra allt. En spark från 20 meter och en boll som eglar upp i främre krysset skickade SV Darmstadt till Bundesliga för första gången sedan 1981. Det skickade Karlsruhe till kval mot HSV, som de senare förlorade på ett ganska spektakulärt sätt och det gav FCK en fjärdeplats, ett nederlag som fortfarande hemsöker klubben. Darmstadt hade gjort det omöjliga och det otroliga och befann sig nu i Bundesliga med nio minuter kvar. Matchen slutade även så och tillsammans med Ingolstadt, också sin första säsong i Bundesliga, gick de upp.Om de trodde att 2. Bundesliga var en utmaning skulle de bara veta vad Bundesliga skulle bli. Man värvade Sandro Wagner, Dirk Schuster fick nytt kontrakt och arenan rustades upp ännu mer. Nu skulle man husera några av världens största klubbar på sin lilla arena Stadion am Böllenfalltor. Nästan samtliga som hade en tillstymmelse till insyn i klubben var helt övertygade om att en direkt krasch och nedflyttning var uppenbar. Dert vore inte ens nära till ett fiaska från klubben. Men på något jäkla vis lyckades de knipa en elfteplats i Bundesliga. En sensation utan dess like.Att man med allra största säkerhet åker ner nu är egentligen en självklarhet. Efter att ha tappat sin finfine tränare Dirk Schuster till Augsburg, samt Sandro Wagner till Hoffenheim såg det mörkt ut. När man sedan valde Nobby Meier från Arminia som ny tränare såg det ännu mörkare ut. Klubbens nedflyttning 16/17 kommer man kanske minnas som den mest självklara neflyttningen på 2000-talet. Det är egentligen ett mirakel att de ens spelar i någon av de två Bundesligorna.Dirk Schuster lyckades ta klubben från att knappt klara av att vara mittenlag i 3. Liga till att komma elva i Bundesliga. Hans ihärdighet och klubbens mirakulösa framgångar förtjänar mer uppmärksamhet än den får. Darmstadts resa är en större bedrift än Leipzigs andraplats, Dirk Schusters framgång är häftigare än Julian Nagelsmanns och att de kom elva förra säsongen är en bedrift och ett mirakel som vi får se oss i stjärnorna om för att överträffa. DEn har hamnat i glömska, men inte för mig och i och med detta inte för er heller, köra läsare. Låt oss nu hoppas att de på något jäkla vis klarar av DFBs krav på tak och att de kommer ut starkare på andra sidan.