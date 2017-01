Emil Forsberg - kronprinsen av Leipzig

Den unge, blonde norrlänningen med jätteframtänder och drömmar om att bli fotbollsproffs har nu fått de infriade då han i dag är en av Bundesligas bästa spelare. Det här är historien om Emil Forsberg.

Det är den tredje mars 2013. Det blåser kallt på Malmö Stadion. Det blåser ofta kallt i Malmö på våren, det blåser ofta kallt på stadion på våren. Det är premiär för det nya greppet man tagit till för Svenska Cupen, nämligen gruppspelet. Man har tänkt till och hoppas att ett gruppspel i Svenska Cupen ska höja statusen på en utskälld och bortprioriterad cup. Att få riktiga tävlingsmatcher istället för tråkiga träningsmatcher inför seriestarten måste ju vara attraktivt, tänker förbundet. Malmö FF har valt att förlägga denna första match på den gamla och anrika Malmö Stadion, man vill inte slita på gräset på sin nya Swedbank Stadion så här tidigt på året. Man tar emot Östers IF i en match som de några tusen på läktaren kallt räknar med att hemmalaget ska vinna. Till en början går väl allt enligt planerna då Dardan Rexhepi gör matchens första mål. Öster kvitterar dock ganska omgående. Ju längre matchen går, ju tydligare blir det att det är ett misstag av sällan skådat slag att spela matchen på naturgräs. Mot slutet av matchen är planens beskaffenhet så dålig att det nästan ser komiskt ut när professionella spelare förgäves försöker kontrollera bollen. Matchen blåses av, det slutar oavgjort och det muttras som det alltid gör i Malmö när MFF misslyckas med att vinna.Rikard Norlings mannar är i år favoriter till att ta hem Allsvenskan, man visar inga som helst tendenser att vara kapabla till detta denna kyliga vårdag. I truppen finns tunga namn såsom Johan Dahlin, Pontus Jansson, Markus Halsti, Jiloan Hamad och Simon Thern. Inför säsongen har man värvat tre spelare; Erik Johansson, Emil Forsberg och Magnus Eriksson. De två förstnämnda tillhörde under fjolårs-säsongen lag som åkte ur Allsvenskan. Den tredje kommer från en misslyckad sejour i Belgien. Av de tre är det bara Magnus Eriksson som är med i startelvan mot Öster, han får ett gult kort efter tjafs med motspelare men är i övrigt ganska så anonym. Erik Johansson blir kvar på bänken hela matchen. Emil Forsberg ersätter målskytten Rexhepi med knappa halvtimmen kvar. Från sin forwards-position är han dock ganska anonym. De som inte följt GAIS, Sundsvall och Gent slaviskt under 2012 undrar nog vad MFF egentligen värvat.I en intervju med Sydsvenskan säger en blyg Emil Forsberg att han tycker att det känns spännande att komma till Malmö som har bra spelare och en bra publik. Han ser flytten som en chans att utvecklas som spelare och ser sig inte alls som en startspelare i den hårda konkurrensen. En liten kontrast till den kaxiga attityd man har i Malmö. Han väljer tröja nummer 33, vilket placerar honom mitt bland truppens lärlingar i nummerordningen.Trots att det muttrats en del från läktarhåll tidigt i mars så står MFF likt förbaskat där med Lennart Johanssons pokal i handen när säsongen 2013 summeras. De tre nyförvärven som inledde lite småknackigt har alla visat sig vara värda sina övergångssummor. Emil Forsberg värvas för att täcka den plats till vänster på mittfältet som Simon Thern ofrivilligt har fått vikariera på sedan Jimmy Durmazlämnade för Turkiet föregående sommar. Malmö betalar cirka tre miljoner kronor till Sundsvall för sin tilltänkta yttermittfältare. Under Allsvenskans tre första omgångar får han nöja sig med inhopp på mellan tio och 28 minuter. Men så, i omgång fyra får han då äntligen starta, Han gör 77 minuter mot AIK och följer upp det med 60 minuter i nästa omgång mot Öster. Därefter förpassas han återigen till bänken. Emil Forsbergs första år i Malmö är lite hackigt och ryckigt. Han är ombytt och med i matchtruppen i alla de 30 omgångarna av Allsvenskan och får speltid i 28 av matcherna. Han sätter någon form av rekord i antal byten då han byts in i åtta matcher och ut i hela 18 stycken. Under året hinner han med att göra fem mål och spela fram till två. Det dröjer dock till den elfte omgången innan målskyttet äntligen kommer igång, då gör Forsberg två mål mot Brommapojkarna i en match som hans Malmö vinner med 3–1. Under året får Emil Forsberg för första gången prova på internationellt cupspel då hans Malmö FF sånär kvalar in till Europa League. Man slår ut både Drogheda från Irland och Hibernians från Skottland innan man i Play Off faller mot Swansea, hemmahörande i Engelska Premier League. Emil Forsberg startar i fem av matcherna och hoppar in i en. Han gör själv två mål och assisterar till ett. Besvikelsen över det missade avancemanget är stor, men erfarenheten av Europaspel ska komma väl till användning längre fram.Malmö FF säkrar sitt sjuttonde SM-guld efter att ha besegrat IF Elfsborg med 2–0 på bortaplan. Stor segerorganisatör är sommarförvärvet Guillermo Molins som klivit fram som den stora målskytten under hösten. Det är massor av tillresta skåningar som skapar en fantastisk stämning denna sena oktoberkväll. När domaren sätter pipan till mun och förkunnar att matchen är över, att MFF återigen är mästare, fylls planen av himmelsblå supportrar. Senare kan man i ett videoklipp på klubbens hemsida se ett avslappnat inslag signerat de två kompisarna Forsberg och Thern som intervjuar varandra efter att ha säkrat guldet. De båda har stora förväntningar på sina axlar. De båda har tunga efternamn att leva upp till. Simon Therns pappa Jonas har förutom två SM-guld och två cupguld med MFF många år som utlandsproffs. Lägg därtill 75 landskamper, många av dem som lagkapten, och ett VM-brons. Simon har, hittills, också två SM-guld och utlandsproffs på sitt CV. Ett par januari-turné-landskamper har det också blivit. I en av landskamperna var Simon faktiskt lagkapten och det gör familjen Thern något unik. Men i ärlighetens namn är väl Simon inte ens nära att överträffa pappan sin. Emils pappa Leif Forsberg har gjort cirka 400 matcher för sitt GIF Sundsvall och 143 mål, hans tröja nummer tio är numera pensionerad. Han gjorde en utflykt på en säsong till IFK Göteborg som väl inte var direkt lyckad. Inga landskamper men, precis som pappan sin (Emils farfar), en stor profil i GIF Sundsvall. Med SM-guldet den 28 oktober kan man väl säga att Emil gick om sin pappa, åtminstone vad gäller SM-guld. Han skulle komma att överträffa sin pappa på fler sätt än så senare i karriären.Det finns ett klipp någonstans i tv-arkivet där en mycket ung Emil Forsberg får synas en minut i ett klipp som egentligen handlar om hans pappa. Emil Forsberg har en vildvuxen blond kalufs, stora vita framtänder som vuxit i en betydligt snabbare takt än övriga huvudet och han pratar på en klingande norrländska. Han berättar att han spelar i “Giffarnas” ungdomslag och att han ska bli proffs i Liverpool när han blir äldre. Men han får nog vänta till han är 20 år. Sedan får han avsluta inslaget med att visa några tricks med bollen i tv. Alla unga spelare drömmer om att bli proffs. Få når ens seniorspel i den egna klubben. Ännu färre når eliten. Att den här lilla norrlänningen skulle nå världseliten trodde nog många skulle stanna vid en dröm.Trots SM-guld och fina resultat väljer tränaren Rikard Norling något överraskande att hoppa av sitt uppdrag som huvudtränare i Malmö FF. Han ersätts av Åge Hareide. Emil Forsberg bestämmer sig under semestern mellan den avslutade säsongen och den stundande att förbättra sin kondition och att bli en spelare som håller för 90 minuter Allsvensk toppfotboll. Åge Hareide börjar omgående prata om att hans Malmö minsann ska nå Champions League, hans Malmö ska minsann försvara sin Allsvenska titel också. I början skrattas det lite åt den gamle norrmannen som egentligen lagt ner tränarkarriären. Han ska ha sagt att det krävdes att Barcelona eller Real Madrid ringde för att han skulle återuppta den karriären igen. Men han tröttnade väl på pensionärslivet och nappade när Malmö FF frågade honom. Att försvara sitt SM-guld har visat sig vara nästintill omöjligt, hur stor favorit man än varit inför säsongen så verkar det ha varit förutbestämt att det inte går att vinna två år på rad. Och Champions League? För ett svenskt lag? Aldrig. Glöm det! Men gubben gav sig inte och plötsligt började hela Malmö FF och hela Malmö stad tro på det.Emil Forsberg vinner snabbt sin nya tränare Hareides förtroende. Han är förstavalet på sin vänster mittfälts-position. Under våren blir han förvisso ofta utbytt mot slutet av matcherna men under hösten duggar de fulla matcherna tätt. Han har etablerat sig som startman i landets bästa lag. Träningen har gett resultat, äntligen är han en man för 90 minuter fotboll. När säsongen summeras har Emil Forsberg deltagit i 29 Allsvenska matcher, det är bara i matchen mot Halmstad som han saknas i truppen. Han startar i 26 av dessa matcher, de tre inhoppen beror på att Hareide roterar i samband med ett tufft spelschema. Han noteras för 14 mål och fem assists, mycket bra för en mittfältare. Han noteras för hattrick både mot Åtvidaberg och mot Mjällby, också det ovanligt för en mittfältare. Malmö vinner åter SM-guld, förra säsongen säkrade man det i den tredje sista omgången. Det här året säkrar man det en omgång tidigare, man gör det mot AIK på deras hemmaarena. Emil Forsberg har varit med om att säkra ytterligare ett SM-guld. Han har haft en fantastisk säsong och det pratas ivrigt om vad som blir nästa steg i karriären. Han har fått visa upp sig för publiken i den största av turneringar, Champions League. Ett bättre skyltfönster än så får man inte. Malmö och Hareides vision om Champions League har tagits med en nypa salt från hela den svenska fotbollspubliken, de trodde inte att det var möjligt. Men när Viasat Fotbolls kameror sveper över den välfyllda Swedbank Stadion, där det skanderas “Hoppa om ni älskar Malmö”, med sikte på studion belägen där ovanför ståplats får alla ett kvitto på att det verkligen gick. Man har tagit sig an Ventspils från Litauen, Sparta Prag från Tjeckien och Red Bull Salzburg från Österrike på vägen. Emil Forsberg har startat i alla sex matcher och gjort två mål, bland annat det viktiga reduceringsmålet i Österrike, och gjort en assist. Malmö lyckades förvisso bara vinna en match i gruppspelet, hemma mot Olympiakos, men att man spelmässigt kunde mäta sig med både Juventus och Atletico Madrid gjorde att man kände sig stolta och att man visat att det faktiskt gick. Emil Forsberg startade alla matcher även i gruppspelet och visade att han var redo för den riktigt stora scenen. Nu undrade alla var han skulle ta vägen. När Emil Forsberg får frågan varför det går så bra för honom, och den frågan får han ofta, så rycker han på axlarna, ler lite grand och konstaterar att “det är kul att spela fotboll”. Han blir aldrig mer djupgående eller mer analytisk. Det är befriande på något sätt.Den 15 november har Malmö FF en lucka i sitt späckade spelschema. Alla de andra lagen har spelat sitt kval till Svenska Cupen för länge sedan men Malmö FF har haft fullt upp med sitt Europaspel. Man tar sig an IS Halmia på bortaplan. En som dock inte har någon lucka i sitt schema är Emil Forsberg, har är uttagen till sin sjätte landskamp. När Sverige gästar Montenegro på bortaplan i EM-kvalet startar Emil Forsberg till höger på mittfältet. Det är hans fjärde start för det svenska landslaget. Matchen slutar 1–1 och Emil Forsberg spelar 63 minuter. Han börjar så sakteliga göra sig bofast i den svenska startelvan och börjar sakta växa ut till något av en nyckelspelare för Erik Hamréns lag.Den sjunde januari 2015 blir Emil Forsbergs val offentliggjort. Han har valt RB Leipzig i den tyska andraligan. Det pratas om att han borde ha större ambitioner än så. Det pratas om att han borde valt Premier League eller La Liga. I Malmö stad och kring Malmö FF blir man lite förbannade på Emil Forsberg. Inte för att han lämnar, det har man räknat med och man är djupt tacksamma för hans insatser i den himmelsblå tröjan. Man är arga på klubbvalet. Det RB som står framför Leipzig står i officiella sammanhang för “RasenBallsport” men reklamen på det vit-tröjade lagets bröst antyder något helt annat. Att dryckesjätten Red Bull pumpar in pengar i laget är en av världens sämst bevarade hemligheter. Avskyn mot Red Bull-koncernen och dess inblandning i fotbollen gjorde Malmö FF och dess supportrar tydlig med diverse ramsor, burop och banderoller i sina möten med Red Bull Salzburg i Champions League-kvalet. I Sverige och inte minst i Malmö är man stolta över sin långa historia och det faktum att föreningarna styrs av sina medlemmar. RB Leipzig och deras kompisklubb Salzburg är raka motsatsen. Det pratades vid tidpunkten för övergången om att företaget Red Bull finansierat övergången och att spelaren själv fått välja vilket lag han ville representera. Huruvida Emil Forsberg själv valde Leipzig före Salzburg eller inte så är det ändå ett litet ljus i mörkret att Sveriges nästa storstjärna väljer den högre rankade tyska fotbollen före den österrikiska. Emil Forsberg får såklart frågor om sitt klubbval. Han svarar såsom han bör, att hans val grundar sig på att det är en klubb på uppgång där han utvecklas som spelare. Värderingarna i klubben kommenterar han inte precis. Emil Forsberg tycker om att spela fotboll och siktar på att bli så bra som möjligt. Ur den aspekten får man ändå se hans val som klokt. Han kommer till en klubb med sikte på högstaligan, en av världens bästa högstaligor dessutom. Att han får ett år att acklimatisera sig i andraligan framstår som genomtänkt och smart.Valet av RB Leipzig är alltjämt kontroversiellt. Klubben är ekonomiskt dopad, köper sina framgångar och saknar historia. Det betraktas som en väldigt “plastig” klubb, för att använda de svenska supportrarnas ord. Klubben har vid tidpunkten existerat i knappa sex år. Red Bull Salzburgs ägare köpte 2009 femtedivisions-klubben SSV Markranstädts licens och övertog därmed platsen i ligasystemet. Målet var glasklart; nå Bundesliga inom fem år. Man lyckades sånär. Red Bull koncernen äger för närvarande fem fotbollsklubbar men har siktet inställt på fler. Leipzig nådde säsongen 2013/2014 andraligan i Tyskland och började nu sätta upp en plan för att nå Europa. Man stannade kvar i 2.Bundesliga i två säsonger innan avancemanget till högstaligan var ett faktum. I Tyskland betraktas klubben som något man knappast ens vill ta i med tång och med följer med fasa klubbens framgångar. Man har under debutsäsongen i Bundesliga visat att man menar allvar, det är alltså inte bara snack om att de ska ta snabbaste vägen ut i Europa. Klubben har på allvar blandat sig i toppstriden, man har under säsongen första halva bara förlorat mot Bayern München och Ingolstadt. Vägen mot Europaspel säsongen 2017/2018 ligger vidöppen.Vid tidpunkten för flytten till Tyskland värderas Emil Forsberg, enligt Transfermarkt, till cirka sex miljoner svenska kronor. Malmö FF lyckas dock trissa upp priset till strax över 30 miljoner kronor innan man släpper sin guldklimp. Nu när Emil Forsberg anlänt till sin nya klubb och omgivning gäller det för honom att visa upp vad han kan. Det gäller att visa att det han visat upp i Allsvenskan och i det svenska landslaget räcker för att ta plats i ett lag med siktet inställt på Bundesliga, en av världens tre bästa ligor. Om han inte börjar leverera omgående finns risken att han ersätts och glöms bort. Det är ganska litet tålamod hos RB Leipzig. Den sjätte februari, när Emil Forsberg tillhört klubben en knapp månad, så är det dags för premiär. Hans sjundeplacerade Leipzig reser till Aue för att möta jumbon i en till synes lätt match. Laget får dock vända hemåt med svansen mellan benen sedan de torskat med 2–0. Emil Forsberg får chansen till vänster på mittfältet och gör det så pass bra att han får vara kvar på plan hela matchen. Några problem med orken är det knappast tal om, på de 14 starter han gör i ligan får han lämna planen i förtid sex gånger och då har klockan oftast tickat en bra bit över 80 minuter. När bortalaget RB Leipzig tar sig an topplaget Kaiserslautern får man slita hårt för den viktiga segern. Emil Forsberg sliter så hårt att han faktiskt blir utvisad på sitt andra gula kort i matchens slutminuter. Han avtjänar sin avstängning och när han åter är spelklar väntar Hamburgs svarta får, laget som ligger näst sist, FC St. Pauli på bortaplan. Emil Forsbergs lagkamrater vann förvisso mot topplaget Darmstadt när han var borta men tesen att man aldrig ska ändra ett vinnande lag gäller bevisligen inte här. Forsberg startar matchen som offensiv innermittfältare och får spela 76 minuter när Leipzig något överraskande förlorar matchen. Det här blir starten på en mindre ökenvandring där Leipzig förlorar tre matcher på rad innan man, i ligaavslutningen, åter hittar in på vinnarspåret. Man missar uppflyttning detta debutår i 2.Bundeslga. Emil Forsberg får mycket speltid och får väl klassas som något av en nyckelspelare för laget. Förutom en utvisning hinner han med fyra målgivande passningar. Målkontot förblir dock tomt.Den kommande säsongen hoppas man i Leipzig blir den sista på ett bra tag i 2. Bundesliga, man vill upp och leka med de stora elefanterna. Emil Forsberg har nu fått en halv säsong på sig att anpassa sig till livet och spelet i Tyskland. Nu hoppas både han och klubben på att det ska lossna riktigt ordentligt. Huruvida Forsberg ber om- eller blir tilldelad tröja nummer tio får förbli osagt. Faktum är dock att han byter sin tröja nummer tolv mot den prestigefyllda tian. Samma nummer som pappa Leif gjort legendarisk i Sundsvall. Att begära att sonen ska lyckas med samma bedrift, att bli så tongivande att tröjnumret pensioneras, är väl att be om väl mycket. Allra helst i en klubb där historia inte är något märkvärdigt. Hur som helst, tröja tio inger förtroende. Det förpliktigar och det sätter viss press på den blonde norrlänningen. Han ler och låter fötterna tala, att snacka en massa i onödan är inte Emil Forsbergs melodi. Detta ska visa sig bli ett lyckat år för både Leipzig och för Emil Forsberg. Den svenska yttermittfältaren deltar i 32 av lagets matcher, han startar i 30 av dessa och gör två inhopp. Från sin plats till vänster på mittfältet får han gott om speltid, när han väl byts ut är det i slutet på matcherna. Han är nu på allvar en viktig nyckel i lagets offensiv. Emil Forsberg ligger bakom 15 av lagets 54 mål, han gör själv åtta mål och spelar fram till sju. Leipzig slutar tvåa bakom Freiburg i tabellen och man är klara för högstaligan, den tyska fotbollens finrum. Ett av Red Bull-koncernens mål är uppnådda.På landslagsnivå har Emil Forsberg och Sverige tagit sig till ett ovisst Play Off mot grannarna från Danmark. Vinnarna i dubbelmötet når EM i Frankrike till sommaren. Emil Forsberg är given i startelvan i båda mötena och bidrar starkt i Sveriges sammanlagda vinst och avancemang. Den nuvarande fotbolls-kungen Zlatan Ibrahimovic tillsammans med sin prins Emil Forsberg gjorde Sveriges mål i den sammanlagda 4–3-vinsten. Målet var Forsbergs första för det svenska landslaget. Ett utmärkt tillfälle att premiärmåla.När Tyskland nu försöker lägga förlusten mot Frankrike i sommarens EM-slutspel bakom sig och förbereder sig för höstens “Hinrunde” i Bundesliga gör man det med blandade känslor. Självklart är man glada för att ligan drar igång, man snackar nyförvärv och tippat sluttabeller, men det skaver något att Leipzig tillhör högstaligan. Liksom i Sverige är ju klubbarna medlemsägda och många har en lång och stolt historia. Leipzig passar inte riktigt in här. Emil Forsberg har, även han, spelat EM i Frankrike. I Sverige har det på förhand mest handlat om att många spelare gör sina sista framträdanden för landslaget, detsamma gäller för förbundskapten Hamrén. Man pratar om att man hoppas att den nya generationen med Victor Nilsson-Lindelöf, John Guidetti, Oscar Hiljemark, Oscar Lewicki med flera som tog guld i U21-EM föregående sommar, ska kliva fram och ge svenskarna hopp om ett liv efter Zlatan Ibrahimovic. Även om Emil Forsberg inte var med i detta guldvinnande lag får han, tillsammans med Albin Ekdal, väl nästan räknas in i den nya generationen som ska ge hopp om ett liv efter Zlatan. Sverige tar förvisso en poäng i premiären mot Irland men insatsen lämnar mycket i övrigt att önska, det mål som räddar poäng för Sverige är ett självmål från en irländsk back. Match två mot Italien är en spelmässig uppryckning men när man åker på ett sent baklängesmål och förlorar är en bra kämpainsats lite värd. Inför den tredje matchen mot Belgien måste Sverige vinna för att ens ha den minsta chans att gå vidare från gruppen. Det faktum att Sverige ännu inte mäktat med ett enda skott på mål än talat dock emot. Man förlorar även mot Belgien och åker hem från Frankrike utan att ha gjort ett enda mål av egen kraft. Den svenska offensiven döms ut och underkänns. Emil Forsberg, som tillsammans med Ibrahimovic, skulle leda denna offensiv kvitterar ut underkända betyg från medierna. Han som har en så fin säsong bakom sig och som inför EM ryktades till de riktigt stora lagen i Europa svek när han hade världens ögon på sig. Hemma i Leipzig har man dock tron kvar på både laget och Forsberg. Man har en hög svansföring, uppumpat bröst och ett gott självförtroende. Man är inte bara här för att delta.Leipzig premiärspelar på bortaplan mot Hoffenheim. Emil Forsberg inleder på bänken men byts in med knappa halvtimmen kvar. Han gör inget större avtryck i matchen som slutar 2–2. Det finns för närvarande sju svenska spelare i Bundesliga, de flesta i lag som förväntas hålla till i botten. Albin Ekdal är nyckelspelare i sitt Hamburg medan Nabil Bahoui troligen får se sig om efter ny klubb då han inte ingår i framtidsplanerna. Hos Darmstadt krigar Alexander Milosevic om en plats i mittförsvaret. Oscar Wendt, som tagits till nåder av landslagsledningen efter en synnerligen märklig period då han varit petad, är en viktig kugge i det förväntade topplaget Mönchengladbach. Hans lagkamrat Branimir Hrgota har haft svårt att få kontinuerlig speltid och hoppas på mer av den varan i Frankfurt dit han lånats ut. Tyngst av svenskarna har nog Jiloan Hamad det, han saknas helt i Hoffenheims trupp. Han verkar inte få förtroendet i år heller. Forsbergs 27 minuter räcker inte för att återta den startplats han prenumererat på den senaste tiden. När Forsbergs Leipzig har hemmapremiär mot Dortmund återfinns svensken återigen på bänken och byts in i ett liknande skede som i förra omgången. När matchen blåses av har Leipzig något överraskande bärgat alla tre poäng efter att Naby Keita gjort matchens enda mål. Emil Forsberg skulle få vänta tills omgång tre innan han skulle få chansen från start. Och vilken match att få göra det i! På Volksparkstadion i Hamburg vandrade Emil Forsberg ut till tonerna av “HSV Forever”, för första gången som startman i Bundesliga. När Timo Verner fälldes och domaren pekade på straffpunkten stegade Emil Forsberg fram, och så hade han gjort sitt första mål för säsongen. Innan matchen var över hade Forsberg hunnit med att tacka Werner för straffen genom att spela fram honom till hans andra och Leipzigs tredje mål för dagen. Emil Forsberg krönte en mycket bra insats med att också spela fram David Selke till 4–0-målet. Hamburg, där Albin Ekdal förblev kvar på bänken hela matchen och Nabil Bahoui inte alls fanns med i truppen, var åter ett slaget lag. Leipzig hade stått för ännu en fin insats. Den fina insatsen till trots, Emil Forsbergs plats verkade vara på bänken för där satt han när den åter vankades match. Han fick spela 33 minuter mot Oscar Wendts Mönchengladbach. Matchen slutade 1–1, liksom efterföljande match mot Köln och Leipzig hade onekligen startat säsongen bra. Emil Forsbergs medverkan mot Köln stoppades av en hjärnskakning och hans säsong, med undantag för matchen mot Hamburg, hade inte startat lika bra.Men så, när Leipzig i efterföljande omgång gästades av Augsburg, fick Forsberg äntligen chansen från start igen. Efter ännu en seger och ännu ett mål från Forsberg var han numera en självklar man att ha i startelvan. Fram till omgång 14 var Leipzig ett av ytterst få lag i Europas toppligor som ännu vägrat förlora. Man låg i topp i Bundesliga och allt rullade på oväntat bra, till de flestas missnöje. För Emil Forsberg hade det också rullat på bra sedan han tog tillbaka startplatsen, tre mål och sex nya målgivande passningar placerade Forsberg högt upp i poängligan och gav honom en nästintill fast plats i Kickers “Veckans lag”. Men så åkte man till Ingolstadt och mötte tabellens jumbo. Kanske var man för säkra på sin sak och underskattade ett vilt kämpande Ingolstadt för nu bröts den förlustfria sviten abrupt efter att ha förlorat med 1–0. Man skulle dock studsa tillbaka, detta gjorde man i “matchen innan matchen”. Man avfärdade Hertha Berlin med 2–0, Forsberg spelade fram till ännu ett mål och hade nu noterats för fem egna mål och han hade spelat fram till nio. En oerhört stark siffra på de 14 matcher han deltagit i. Så blev det då dags för den stora matchen, seriefinalen mot Bayern München. Skulle Leipzig rå på Tysklands giganter och visa en gång för alla att man på riktigt var kandidater till titeln? Vilken saga det hade kunnat bli! De suveräna Bayern München gjorde processen kort hemma på Allianz Arena, redan efter 17 minuter gav Thiago sitt Bayern ledningen. Efter 25 ökade Xabi Alonso på. Det såg nattsvart ut för Leipzig. Även om Bayern München är avskydda av de flesta, undantaget sina egna fans, så var det nog många som drog på smilbanden när allt gick åt helvete för Leipzig. Klockan tickade upp över halvtimmen och Bayern kontrollerade matchen. Då, efter ett Leipzig-anfall, dog matchen helt och hållet. Philipp Lahm fick tag på bollen på vänstersidan och anföll mot ett glest bortaförsvar, på högersidan fanns en helt fri Arjen Robben. Det luktade mål lång väg. Emil Forsberg är ett par steg efter Lahm, han ser hur Lahm tittar ut mot Robben och förbereder en passning. Emil Forsberg måste göra något för att stoppa anfallet och en potentiell överkörning. Han tänker sig en liten spark på foten, frispark och gult kort. Resultatet blir en ful fällning, rött kort och game over för Leipzig. Istället för att rädda det lilla hopp som fanns blåste Forsberg ut den sista lilla lågan. I andra halvlek gör Robert Lewandowski 3–0 och Bayern går till vintervila som serieledare. Efteråt är Emil Forsberg ångerfull, han ber om ursäkt till allt och alla.När Bundesliga drar igång igen i januari blir det utan Emil Forsberg. Först i den fjärde omgången av Bundesligas “Rückrunde” får Emil Forsberg spela igen efter sin avstängning. Ett uppehåll nästan lika långt som det han är van vid i Sverige, det som också kallas världens längsta försäsong. Det kommer klia i benen, var så säkra. Intresset för Bundesliga och Leipzig i Sverige kommer sjunka drastiskt, åtminstone under en period. När Forsberg, som även fått överta tröja nummer tio och stjärnstatusen i landslaget efter Zlatan Ibrahimovic, är tillbaka i spel kanske Leipzigs form hållit i sig och Forsberg får kanske än en gång kämpa sig in i startelvan. Eller så går det som det bör för en nykomling, kanske dalar de något och tappar ett par placeringar. Kanske kommer lite magi signerat Forsberg väl till pass.Den blonde norrlänningen med jätteframtänderna och drömmarna om Liverpool och Anfield har gjort sig ett namn i Europa. Han är ryktenas man och placeras i diverse toppklubbar i Europa. Han har kontrakt ett bra tag till då han redan hunnit förlänga sitt avtal en gång. Han värderas, enligt Transfermarkt, till cirka 50 miljoner kronor men Leipzig kommer att kräva betydligt mer för att släppa sin poängkung. Inte för att man behöver pengar, utan för att man drömmer om Europa.Vad säger huvudpersonen själv om säsongen? Vad säger huvudpersonen själv om ryktena? Troligen ingenting alls. Han bara rycker på axlarna, ler lite grand och säger att “det är kul att spela fotboll”.