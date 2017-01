Ex-Kansler Schröder kliver in i fotbollen

Kanske en något gammal nyhet- några månader - men ändock högeligen intressant i detta politiska tidevarv, där alla skall göra sina nationer starka, vi ser höger- och vänsterrörelser röra på sig åt skiftande håll, press och media undrar vem som säger sanningar och falsarier och det publiceras förnedrande inslag på sociala medier. Därför bryter undertecknad in med en nyhet om f.d Bundeskanslern Gerhard Schröder. När jag bodde i Tyskland på nittiotalet så var det en kamp mellan Helmuth Kohl(CDU) och Gerhard Schröder(SPD) om vem som skulle ha Kanslerposten. Idag är det Angela Merkel som alla vet. Hon tog 2005 över efter SPD-herren Schröder, som satt i sju långa år.Gossen från Niedersachsen hade ingen enkel tid som Bundeskansler och många interna stridigheter med Saarlands Oskar Lafontainegjorde det inte bättre. Det ekonomiska sparpaketet som lanserades emotttogs inte väl av tyskarna och det var en hel debatt om Tysklands deltagande i Irakkriget. Han avgick eller mer eller mindre avsattes 2005 efter en misstroendeförklaring och försvann från SPDs politik 2005. Efter detta har han förekommit i divers EU-kommissioner, råd och upptagit styrelseposter. Den stora debatten var när han klev in som styrelseledamot i gasledningen Nordstream AG eftersom han själv var en stor förespråkare för detta under sin tid som kansler.Nu tar han nästa steg i sin karriär och kliver in som Verkställande Ordförande för Hannover 96. Som Niedersachsare, så ligger Hannover 96 honom varmt om hjärtat och när Hannovers klubbchef Martin Kind frågade honom om han ville sitta sim Verkställande Ordförande i Styrelsen så tackade han gladeligen ja. Framför allt skall han verka som dörröppnare till regionen och tillse att man får in mer pengar till klubben genom sponsorer och fans. Hans fotbollskompetens är begränsad, men han kollar på Hannover 96 på varje hemmamatch och hoppas att han tillsammans med sina kollegor i styrelsen kan hjälpa Martin Kind att få klubben på rätt väg.Schröder och Hannover 96. Få se om liknande saker kan hända i Sverige. Reinfeldt och Djurgården?