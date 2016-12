Falk vs Falk

Snart skall Pernilla August prata om Tennysons nyårsklockor och här sitter vi - två generationer Falk , en äldre mer visare (Magnus) och en yngre på väg att skapa sig kunskap(Axel) - och funderar på hur hösten har varit. Omtumlande, intressant, hängiven och ohyggligt fascinerande. Vi sitter här och bryner en Bratwurst, öppnar upp var sin dryck från det område vi bäst följer - en Stuttgart er Hofbräu och en Henninger. Vi gör vad vi kan för att leva oss in i den tyska fotbollen och när nu året tar sig till slutet, så tänkte vi sammanfatta detta på ett sätt som bara Falkar kan göra.Jaha, nu är det jul igen och vi sitter här och luktar på glögg och summerar hösten. Själv är jag fruktansvärt besviken på hur VfB Stuttgart avslutade hösten och du gick i någon form av uppburet ljus från Frankfurt s avslutning. Men om vi skiter i det och jag undrar..hur gick det så fel?Hur menar du?Jo, du håller på Frankfurt och jag på Stuttgart. Vad har jag gjort för fel och förklara noggrant varför du skall få behålla någon del av arvet?: Skulle väl påpeka att bara förra säsongen var ett bra exempel. Även om jag egentligen bara föll för Eintracht, eftersom det var mer avskräckande exempel i Hamburg, Bremen och VfB . Vad gäller arvet- menar du pengar eller slipsar? Pengar är blott valuta, men dina slipsar är värda att byta lag för. Men tydligen valde jag rätt, eller hur?Detta år, vielleicht. Men VfB Stuttgart kommer alltid tillbaka. Schwaber är av hävd gnidiga, arbetssamma och har en stark vilja. Vi kommer tillbaka. Men, Frankfurt har haft en bra säsong detta år. Hur kommer det sig tror du?: En fråga jag ställt mig själv otaliga gånger. Med stor säkerhet handlar det om klipska inköp och en överraskande magisk tränare i Kovac, men även en ökad tilltro i staden. Frankfurt är beroende av sitt lag och folket är fanatiskt å det grövsta. Således har hela Frankfurts positivism smittat av sig och bildat en kedjereaktion. Denna kedjereaktion är jag mycket glad över. Vissa nya spelare har klivit fram och visat framfötterna på rund av att vi nu har en coach som är mer än villig att testa nytt. Good stuff, säger jag. Men om vi skiftar- 2. Bundesliga trodde man skulle bli en promenadseger för VfB, men så har det inte blivit. Warum nicht?Det var nog många utomstående som trodde också. Ett sådant klassiskt lag som VfB skall väl bara vända i bassängen och hoppa upp igen. Samtidigt- när man tittar omkring sig i ligan så ser man storlag som Kaiserslautern , Nürnberg, Bochum(nåja) och Arminia Bielefeld, som inte lyckats att klamra sig upp på ett tag och det innebär att det först och främst är svårt att springa igenom Zweite, men också att ligan vimlar av gamla storlag som satsar och vill upp, samt lag som vill så "gamla storlag" och går in med extra-allt , dvs Fleischwurst mit süsser Senf - och göt livet svårt. Till varje bortamatch så möttes VfB av en enormt stark hemmapublik och en "Fankurve" som bara ville se hemmaseger. När VfB ranlade ur så tappade man också spelare som Didavi, Harnik, Kostic och Werner. Målgörarna försvann och även fast Simon Terodde, Carlos Mané och Takuma Asano har gjort en hel del mål, så har misstagen varit förödande i vissa matcher och man har haft enormt djupa vågdalar med 0-5 mot Dynamo Dresden och 0-3 mot Würzburger Kickers. Till och med när jag skriver detta, så blir jag gramsen, sned och ilsken, så nu lämnar jag över ordet till dig igen, junior och låter dig förklara vad som varit så häftigt med Erste Bundesliga denna höst och säger du Frankfurt igen, så tvångsmatas du med Spätzle fram till påsk.Eintracht kan jag väl i så fall säga? Inget emot Spätzle heller. Förutom die Adler, det ädlaste av de alla, bör det oreras kring både Leipzig och Hoffenheim . Även de gamla tanterna från Berlin kan nämnas som ännu en framgångshistoria, även om det mest är en kopia av förra säsongens form. I början av säsongen såg det spännande ut med Köln, Hoffenheim, Frankfurt, Leipzig, Hertha och även Freiburg bland de extremaste av uppstickare där upp kring Europaplatserna. Det som speciellt gjort Erste så oerhört trevligt har varit faktumet att tränarna och lagen anammat en helt ny taktik och nått upp i en helt ny teoretisk niv¨å. Se bara på Nagelsmann och Kovac, som båda infört en trebackslinje med stor succé. Som alltid har publiksnitten varit på topp, även om plastklubbarnas fanatiker lyser med sin frånvaro liksom alltid. Medan dessa har varit de största smilbandsdragarna, har det även funnits mediokra ting- till exempel plastklubbarnas framgång. Leipzigs succé och Hoffenheims magiska triumf att gå 16 matcher utan förlust, men samtidigt liga så långt bakom toppen. Jag har i höst upplevt Zweite Liga, två matcher, noll mål- så kan du förklara för mig med stil: vad är det exakt som gör den tyska andraligan så värd att se?Ja, du upplevde ju den gamle svenske förbundskaptenen Laban Arnessons gamla devis "Vill ni se på mål, får ni se på hockey" med dina matcher i Sandhausen och Kaiserslautern, men Zweite Liga är rätt speciellt faktiskt. Det finns en själ och kraft i de lägre divisionerna i Tyskland, som man nog inte ser i så många andra länder. Det kanske inte vimlar av skönspelande lag, men lidelsen och euforin, som finns i småstäderna Heidenheim, Sandhausen och Aue, där mer eller mindre alla i staden är inskrivna i fotbollsklubben och den oerhörda vilja och maktfaktor som strålar från klubbarna som siktar uppåt gör att varje match i Zweite Liga är en kamp om centimetrar och planhalvor. Jag läste en insändare i Stuttgarter-Nachrichten från en Karlsruher SC-fan, som skrev "Willkommen in die Liga, zu Kampf, Krieg und Brutalität". När nu andra delen av serien kommer så är det en härlig kamp i toppen med Branschweig, Hannover och VfB med jagande intressanta lag som Dresden och Heidenheim. Hela våren blir en kamp med ångest och hade jag inga naglar tidigare så lär de inte växa ut nu heller. Erste Bundesliga har ju också passion och en härlig känsla och Leipzig är ju - trots allt hat och trots alla skrivelser om plastklubbar - en ganska kvick och spännande nykomling, men kommer de att hålla Bayern stången ända in till målet eller hur går det i vår egentligen?Ja jo, Sandhausen var en underlig upplevelse- "Schwarz und weiss, wir sind die Farben unser Nation" till exempel. Leipzig kommer falla, likt Troja. Den trojanska hästen kommer vara högmoden som till slut lär få dem på fall. Tyvärr är kommer Bundesliga icke-arkadiska sida visa sig i vår. Leipzig tror jag kommer falla till en tredjeplats under månaden där de möter både Gladbach och Dortmund borta, samt Köln hemma. Det kommer börja med en chockförlust hemma mot Frankfurt i Rückrunde-premiären och det kommer sedan gå utför för att sedan stabilisera sig runt April. Hoffenheim kommef förlora i Februari och Frankfurt når sensationellt en kvalplats till Champions League . Dortmund kommer igen och når Champions League. Hertha slutar femma och Europa League kommer till Europas bästa stad. Kul det. Köln når Europa på bekostnad av Leverkusen som under nye coachen Veh går bra under de avslutande månaderna. Där har du en god spådom. Kalla mig Singoalla. Densamme ber nu om tre positiva överraskningar och tre floppar, samt Hinrundes lag i Zweite- Hur skulle det se ut?Om jag bedömer dig som den fotbollsspelare du en gång var och plockar fram kex-symboliken, så blir det nog snarare "Ballerina". Själv var jag nog mer som Brago. Ett smördegskex med finess. Eller inte. Om man skall titta på tre positiva överraskningar, så kan man inte komma undan Dynamo Dresden, som klev upp detta år och som med en härlig insats i ligan gav östra delen av Tyskland något nytt att hoppas på. Vill man någon gång bli riktigt glad av en "fan-Chor", så kollar man in "Dy-Dy-Dy-Na-na-Na-Mo-Mo-Mo" på Youtube och använder sig av stålull för att få bort gåshuden. Sedan är ju Heidenheim med sina 5000 invånare en glad överraskning. Frank Schmidt har med en liten budget byggt ett lag med stora offensiva talanger. Sedan kan man inte annat än att förundras över Guido Burgstallers målskytte i ett rätt bedrövligt Nürnberg.?Flopparna i ligan landar med glädje hos VfBs lokalrivaler Karlsruher SC, som för något år sedan så när gick upp i Bundesliga och nu spelar en rätt bedrövlig fotboll och riskerar en séjour i Dritte. St Paulis säsong är häpnadsväckande dålig och ännu mer konstig blir det när man vägrar skicka bort Ewald Lienen. Som tredje sak får man nog nämna rörigheten i den gamla storklubben 1860 München. vem äger den och hur och varför??Zweite Ligas lag? Rensing-Bastians,Neumann, Baumgartl,Insua-Schnatterer, Moll,Gogia,,Mané-Burgstaller, Kumbela?Hur ser då årets lag ut i Bundesliga??Hradecky- Chandler, Orban, Vallejo, Zuber- Lehmann, Keita- Demirbay, Forsberg, Dembele- Modeste. Så ser mitt lag ut.Jamen, Halten Sie bitte die Pferde jetzt...eller något sådant. Ingen Bayrare å de leder ligan.. warum?Det finns ett par spelare som skulle kunna bryta sig in i denna kärntrupp, men ska en Bayernspelare som varit medioker slå sig in i ett lag bara för att han är Bayrare? Trodde att fotbollsvärlden var en meritokrati. Thiago har varit lysande, men ser man till en speciell spelares vikt för sin klubb är Kölns Lehmann ett mer klockrent exempel. Bayern har helt enkelt inte levt upp till de förväntningar som alltid finns, trots att de spelat mycket bättre på slutet. So ist es.?Jamen då säger vi väl så, men inser samtidigt att båda vi två undrar hur det kommer sig att minstingen Falk, dvs lillebror Falk, håller på Kaiserslautern? Hur skall detta sluta?.?Nåväl - från oss båda till er alla vill vi önska