Fallet Aalen

VfR Aalen och domedagen, match or no match?

För inte länge sedan var klubben uppe och nosade på Bundesliga , nu slåss de i 3. Liga och var hiskligt nära konkurs. VfR Aalen, en klubb med mycket historia och tradition som fotsätter slåss för sin överlevnad trots upprepade misslyckanden på flera fronter. Men nu, denna säsong har det gått bättre. Eller, ja, bättre och bättre.. allt är relativt.Klubben annonserade i februari att de var nära konkurs. men de lyckades rädda vad som räddas kunde och som fågeln Fenix steg de ur sin egna knappt svalnade aska och ligger i detta nu tvåa i 3. Liga, strax efter MSV Duisburg, Zebrorna. I och med att de sade att de skulle tvingas gå i konkurs, men sedan inte gjorde det har nu i efterhand DFL gått ut och straffat klubben med ett poängavdrag på nio poäng. Detta poängavdrag gör att Aalen som ligger tvåa i så fall är nere på 11:e plats med 44 poäng. Detta skulle i så fall betyda att klubben inte blir uppflyttad och missar de ekonomiska fördelar som klubben så desperat behöver som kommer i och med uppflyttning till 2. Bundesliga.Klubbens ekonomi är säkrad åtminstone fram tills sommaren och de likvida medel de har räcker till för att få spela i 3. Liga. Detta är på grund av att Scholz, företaget som sponsrar arenan, har gått in och bidragit. Så länge så är fallet kommer ingen konkurs bli av. Men på grund av deras hemska ekonomi och hotet om konkurs blev de ifråntagna dessa poäng, poäng som kan egentligen kan rädda klubben om de avslutar säsongen bra. Paradoxalt nog är det endast detta poängavdraget som kan rädda Aalens ekonomi, ett poängavdrag som kom till på grund av just densamma.Det är tyvärr väldigt vanligt med både poängavdrag och ekonomiska bekymmer hos klubbar i 3. Liga, en liga som egentligen är mycket mycket intressant om man väljer att bry sig. Nästan alla klubbar utan sponsorer som pumpar in pengar riskerar konkursaktiga situationer och detta är ett stort problem för den tyska gräsrotsfotbollen. Om man ska rädda mindre lag behövs mer pengar i både statliga bidrag och kanske lite slappare regler från DFL.Hur fallet VfR Aalen går vet jag ej. Men det kan mycket väl komma att fungera som praxis inom fotbollsrättsväsendet framöver, åtminstone i Tyskland. Ett muntligt överklagande av en dom såsom denna är inte vanligt, inte heller är det vanligt att sådana ting går genom. En kan bara hoppas att klubben har goda argument för varför man ska slippa poängavdraget, annars riskerar man konkurs.