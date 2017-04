Fem omgångar kvar – hur slutar bottenstriden?

Vilka två klubbar blir det som tvingas ta steget ner och vem kniper kvalplatsen?

10. Schalke 04 11. Eintracht Frankfurt 12. Werder Bremen 13. Hamburger SV 14. Mainz 05 15. VfL Wolfsburg 16. Augsburg Kvalspel 17. Ingolstadt 04 Nedflyttning 18. Darmstadt 98 Nedflyttning

Under gårdagen presenterade undertecknad sina tankar kring hur toppskiktet av tabellen kommer se ut när det blivit dags att summera säsongen. I dag ägnas blickarna åt den nedre halvan, som ser ut att få en rafflande avslutning då förutsättningarna ändras för varje omgång som spelas.Trots attunder den gångna helgen gjorde ett sista dödsryck ska det otroligt mycket till för att fjolårets succénykomling ska överleva ytterligare en säsong. Spelschemat är tufft och utan att överdriva måste ett mirakel ske för att man ska få en angenäm avslutning på säsongen.Ytterligare en klubb kommer tvingas ta steget ner och länge sågut att göra ”Die Lilien” sällskap som ofrivilliga nykomlingar i 2. Bundesliga. Tränare Maik Walpurgis har dock fått snurr på maskineriet och plötsligt är chanserna till nytt kontrakt relativt goda, även om det inte är några enkla matcher som väntar framöver. Spelarna försöker motivera sig själva med att man tidigare gjort imponerande insatser mot toppklubbar, så varför skulle man inte kunna göra det nu när man dessutom har kniven mot strupen? Personligen tror jag det kommer förbli ett önsketänkande och att det blir just Ingolstadt tillsammans med Darmstadt som tar adjö av den tyska fotbollens finrum.Den stora frågan som kvarstår är vem som kommer få spela om sin fortsatta existens i Bundesliga i form av ett dubbelmöte med trean i Zweite. Bortsett från Darmstadt och Ingolstadt är inte mindre än, beroende på hur man hur man ser det, sju lag inblandade i bottenstriden. Dock är fyra av dem också med i jakten på en Europaplats – vilket säger en del om hur jämn tabellen är i dagsläget.Fyra klubbar är just nu risigt på det då det skiljer en ynka poäng från kvalplatsen och säker mark. Bådeochhar de senaste veckorna stämplats som de med sämst förutsättningar, men under den gångna omgången vann båda sina respektive matcher. Deras spelscheman är inget som det hurras över varken hos spelare eller anhängare, och vi kan inte förvänta oss att någon av dem inkasserar många fler poäng.De andra två klubbarna som är högst indragna i kampen om överlevnad äroch. HSV har av samtliga nämnda föreningar det överlägset mest tilltalande spelschemat då man enbart ställs mot bottenkonkurrenter – vilket innebär att man har allt i sina egna händer. Wolfsburg har det desto kämpigare på pappret och trots tränarskiftet i slutet av februari har den egentliga toppklubben sett svajiga ut. Mycket handlar huruvida Mario Gomez kan fortsätta ösa in mål eller inte, annars kan det mycket väl bli ”Vargarna” som får hoppas kunna kvala sig kvar.För att försöka mig på en kvalificerad gissning, alternativt analys, tror jag i slutändan det blir Augsburg som blir förloraren. Detta då man enbart möter lag som verkligen har någonting att spela för, och som helt enkelt just nu är betydligt bättre. Men det räcker med en snabb titt i tabellen och spelschemat för att förstå att det är vidöppet hur det kommer sluta och det lär bli en kamp in på målsnöret.En tänkbar sluttabell över den undre halvan tror jag skulle kunna se ut som följande:Likt topptabellen jag skissade på måste jag förtydliga att jag är allt annat än säker på att det är så här det kommer sluta. Som jag tidigare skrivit är det ingen vanlig säsong vi har att göra med, och den lär gå till historien som en av de jämnaste någonsin.