Fem omgångar kvar – hur slutar toppstriden?

Vem vinner Bundesliga och vilka klubbar kvalificerar sig för spel i Champions League och Europa League?

Bayern München som kan titulera sig som mästare, även om det för ett tag såg ut att kunna bli en spännande historia.



Desto mer ovisst är det gällande vilka lag som kommer spela i Europa till hösten. Undertecknad försöker sig därför på att förutsäga hur toppskiktet kommer se ut efter att den avslutande omgången färdigspelats.



Sensationella RB Leipzig verkar ha hittat tillbaka till vinnarspåret efter en kortare formsvacka, och sett till spelschemat är det inte alls omöjligt att man behåller andraplatsen säsongen ut. Ralph Hasenhüttls gäng har som nykomlingar tagit Bundesliga med storm och kommer av allt att döma få debutera i Champions League i höst.



Vem som gör dem sällskap är fortfarande en öppen fråga. Den tredje och tillika sista direktplatsen till den pompösa turneringen verkar bli en kapplöpning mellan Hoffenheim och Borussia Dortmund. Mycket kommer bero på huruvida de sistnämnda tar sig vidare till semifinal eller inte i årets upplaga, då det väntas kräva stor energi och koncentration från spelartruppen – som sannerligen blandat och gett den här säsongen. Just nu känns det fördel Hoffenheim medan Dortmund får kvala, trots deras nästintill identiska spelscheman.



Plats fem och sex betyder spel i Europa League, och även sjundeplatsen väntas innebära chans till medverkan i den något mindre högt ansedda cupen. Att försöka lista ut vilka klubbar det blir som kniper de placeringarna är lite som att spela roulette. Inte mindre än åtta lag har nämligen just nu en högst rimlig chans att kvalificera sig för gruppspelet alternativt kvalplatsen, där främst Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin och Bayer Leverkusen i tur och ordning har saken i sina egna händer sett till resterande matcher. Dock är känslan att precis vad som helst kan ske innan det blivit dags att summera upp säsongen, och det skulle inte förvåna mig om inget av de tre nämnda lagen lyckas knipa en plats.



Så hur skulle en möjlig sluttabell kunna se ut när det kommer till det övre tabellskiktet? Kanske något i stil med följande:

1. Bayern München Champions League 2. RB Leipzig Champions League 3. Hoffenheim Champions League 4. Borussia Dortmund Kval till Champions League 5. Borussia Mönchengladbach Europa League 6. Hertha Berlin Europa League 7. Bayer Leverkusen Kval till Europa League 8. SC Freiburg 9. 1. FC Köln

