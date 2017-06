Första omgången av DFB-Pokal lottad

Under söndagskvällen lottades det vilka klubbar som gör upp med varandra i den första omgången av DFB-Pokal.





64 klubbar kommer att delta, vilket således innebär att den första omgången bjuder på 32 matcher runt om i landet. Bland dem finns lag som huserar i allt från Bundesliga ner till Landesliga (sjundedivisionen).



Den enda deltagande klubben som spelar i Landesliga är Sportfreunde Dorfmerkingen, och drogs mot RB Leipzig. På pappret är annars det hetaste mötet det mellan Hansa Rostock och Hertha Berlin då båda lagen kommer från de östra delarna av Tyskland. En annan lokal tillställning blir den mellan krisande 1860 München och Ingolstadt 04, som är hemmahörande i Bayern.



Den första omgången spelas mellan den 11-14 augusti. Trots att det är två månader kvar står det redan nu klart vilka lag som ställs mot varandra i den första omgången av tyska cupen. Lottningen skedde i det berömda fotbollsmuseet i Dortmund, vars överlägset största fotbollsförening är regerande mästare efter att ha besegrat Eintracht Frankfurt i finalen av årets upplaga. Värd för det hela var BVB-profilen Sebastian Kehl, som bland annat var med och vann cupen år 2012.64 klubbar kommer att delta, vilket således innebär att den första omgången bjuder på 32 matcher runt om i landet. Bland dem finns lag som huserar i allt från Bundesliga ner till Landesliga (sjundedivisionen).Den enda deltagande klubben som spelar i Landesliga är Sportfreunde Dorfmerkingen, och drogs mot RB Leipzig. På pappret är annars det hetaste mötet det mellan Hansa Rostock och Hertha Berlin då båda lagen kommer från de östra delarna av Tyskland. En annan lokal tillställning blir den mellan krisande 1860 München och Ingolstadt 04, som är hemmahörande i Bayern.Den första omgången spelas mellan den 11-14 augusti. Klicka här för att se matchschemat

FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-06-11 18:52:00

