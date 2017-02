Fussball ist eine Lotterie

Sportfreunde Lotte tar emot Borussia Dortmund i kvartsfinal i DFB-Pokal. Eftersom Lotte naturligtvis inte har en egen sida på SvenskaFans är här en preview å deras vägnar.

I tidig augusti när jag satte mig ner och av oförklarlig anledning kände mig villig att fördjupa mig i 3. Liga var det någonting som mit eidetiska minne inte kände igen, en klubb med samma namn som ett av de bättre banden i Tyskland och med ett namn i sig som obönhörligt framkallade ordvits efter ordvits från en sådan slentrianmässig vitsare. Klubben var Sportfreunde Lotte, en klubb inte ens jag någonsin hade hört om trots att jag suttit fast med tåg på ett antal ställen i Norra Westfalen påväg mot Köln från Bremen. Men Lotte är ett sådant ställe som jag skulle kunna ha stannat i och till och med klivit av i utan att ha kommit ihåg det, det är en liten stad/by på 13000 invånare, mindre än min primära hemby Åtvidaberg, med ett fotbollslag som nu tar sig an giganterna i tysk fotboll.Jag är av den läran att alla fotbollssupportrar är förtryckta romantiker och att när en möjlighet som denna uppenbarar sig så kommer majoriteten att hålla på laget som ingen tror på. Men finns det någon som faktiskt tror på Sportfreunde Lotte i den här matchen, kvartsfinal i DFB-Pokal mot ett av de mest framgångsrika lagen i tysk fotbollshistoria? Mycket tveksamt, men så länge spelarna och Lottes fans tror på det är allt möjligt. Det kan även vara till stor hjälp att Dortmund och Tuchel inte tror på att den kan hända. Fotboll är ju blott ett Lotteri. Hehe.Det är a'la X-files "I want to believe*-slogan som genomsyrar matchen mot Dortmund för Lotte. Alla vill tro på att de kan vinna, vilket är ganska intressant med tanke på att Dortmunds hipsterstämpel ännu lever kvar bland många. men nu har det en gång så hippa Dortmund ersatts med en ny historia, en ny minimal verein som känner sig redo att utmana de stora. Den här gången kan de kanske lyckas.Dortmunds form är minst sagt svajig. Trots en mycket imponerande vinst mot Freiburg nere i djupaste Schwarzwald har de en säsong bakom sig med förluster och andra svaga resultat mot lag som de bör slå komfortabelt. Jag tänker naturligtvis främst på Ingolstadt på bortaplan och även matchen mot Darmstadt, en klubb som liknar Lotte på pricken, åtminstone klubbarnas historier. Lotte som har vind i ryggen, doften av Bratwurst hängande i luften på Frimo Stadion, kan mycket väl orsaka chock hos de gulsvarta om storlaget stängs ute ur målprotokollet en längre tid.Spelare somkommer bli nyckeln till skräll för SF. Freiberger har praktiskt taget öst in mål i 3. Liga, vilket någonstans var behövligt för Lotte. Han var alltid menad att vara deras talisman och utan honom hade de slagits i botten av tabellen istället för i toppen av den. Andre Dej är en duktig straffskytt med ett bra skott när han laddar och Jaroslaw Lindner har farten och flängen som krävs för att bryta Borussia Dortmunds press. Drömmen är för Lotte endast 90 minuter ifrån om dessa spelare är på topp och om Dortmund varken tror på att en skräll kan hända och dessutom ställer upp med ett svagt lag. Bollar in från kanten mot Freiberger som är giftig i boxen och saker kan hända, tämligen rappt.Sportfreunde Lotte är en sådan klubb som inte på något plan ens är van vid den mediala uppmärksamheten i 3. Liga. På deras hemsida finns en flik med spelarnas profiler. Där kan man läsa om deras fritidsvanor och hur deras familjer ser ut. Skulle detta kunna finnas hos en Bundesliga -klubb? Nä, men visst vore det förfriskande att bese. Den mediala upmärksamheten som kommer i och med DFB-Pokal och kvartsfinal i den till och med kommer lyfta klubben Lotte till nya höjder. TV-intäkter och prispengar, vinst eller förlust- de kommer gå grovt vinnande från den här historien ändå. Det är vad som är viktigt med cupen, att ge små lag chansen att testa på stora matcher, att ge dem liv och hopp och att inte räkna ut dem, ens mot de största av lag. Underligare saker har hänt än att Sportfreunde Lotte slår ut Borussia Dortmund och tar sig till semifinal i DFB-Pokal. Grekland kan vinna EM, Leicester kan vinna Premier League Kaiserslautern kan vinna Bundesliga direkt efter uppflyttning, Ipswich kan göra detsamma i Engelska First Division, Malmö FF kan ta sig till Champions League , Porto kan vinna Champions League, Deportivo la Coruña kan ta sig till final i Champions League, Ghana kan ta sig till kvartsfinal i VM, Costa Rica kan göra detsamma, Leipzig kan ligga tvåa i Bundesliga i mars, Dynamo Dresden kan slåss för uppflyttning till Bundesliga direkt efter uppflyttning till Zweite och Sportfreunde goddamn Lotte kan garanterat slå ut Borussia Dortmund. Kommer de att? Inte den blekaste, men de kan, och det är det viktiga.PS: Är det någon som vet huruvida SF Lotte har ett eget lotteri? Om de inte har det så ska jag maila dem och skälla på dem för att ha missat en av de mest uppenbara möjligheterna till en bra vits.