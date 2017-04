Gulsvart turbulens

Turbulenta säsonger har passerat och Borussia Dortmund står ännu enat, men hur länge kan klubben klara turbulensen innan de tappar mer mark?





Jag brukar ofta klaga grandiost över



Någon Dortmund-spelare sade att det var som att bli slavdriven, man skulle gör sitt jobb, oavsett den rådande situationen och här tycker stor del av fotbollsvärlden att Uefa har svikit Borussia Dortmund. Detta svek gör den här säsongen ännu mer turbulent. Efter avstängda fans, läktare och spelare, samt ett grovt propagerat hat mot RB, därtill en maktkamp inuti klubben får deras fans ännu ingen ro och den här gången kunde det ha lindrats.



Det är inte lustigt att Borussia Dortmund inte slåss för ligatiteln i år. Stabilitet är grunden för framgång och tills stabilitet råder i Rühr, kommer vi få se mer underprestationer. Stabilitet vad gäller tränarfrågan, vad gäller spelare som hotar med att lämna och som flörtar med andra klubbar under pågående säsong, stabilitet vad gäller officiella direktiv, vad gäller supporterpolicy, vad gäller säkerhet och vad gäller form. Ordnar man inte alla dessa kvickt riskerar man att bli omsprungen av lag som har just allt detta, som till exempel Hoffenheim eller Leipzig.

0 KOMMENTARER 84 VISNINGAR 0 KOMMENTARER84 VISNINGAR AXEL FALK

instafalk@outlook.com

På Twitter: @Falkfurt

2017-04-15 13:50:48 instafalk@outlook.comPå Twitter: @Falkfurt2017-04-15 13:50:48

Turbulenta säsonger har passerat och Borussia Dortmund står ännu enat, men hur länge kan klubben klara turbulensen innan de tappar mer mark?Orienten börjar bli en större och större kraft inom fotbollen. Extrema summor och mer pengar till marknadsföring, detta är bara början.Hertha Berlin är laget som media i viss mån glömt till förmån av Hoffenheim och RB. Hur kommer det sig att de gått som en komet de senaste två åren? Hertha Berlins egen gulasch, Pal Dardai!Men hur? Jo, så här!Likt en saga var det Lukas Podolski som fick avgöra mötet mot England med ett drömmål i sin sista match någonsin för Tyskland.Stormaktsmöte står för dörren när Tyskland och England ställs mot varandra i vad som kommer bli Lukas Podolskis sista framträdande i landslagsdressen.Sveriges enda podcast som behandlar den tyska fotbollen i allmänhet och Bundesliga i synnerhet.Myten om att Premier League är den jämnaste toppligan har levt länge nog. Många har försökt krossa ligans felaktiga självbild och här är ännu ett försök. För Bundesliga är ju egentligen den jämnaste.Söndagsångest? Nåväl, här kommer ännu en anledning till varför tysk fotboll är fantastisk och, måhända även, överlägsen någon annan. It's all about the talent.FC Kaiserslautern är här blott en symbol för den traditionalism som rakt genomsyrar den tyska fotbollen just i detta nu och som har lett till den största polariseringen inom tysk sport sedan DDR.Söndagsångest? Kanske kan jag hjälpa till. Efter en rejäl radda (troligtvis talspråkig östgötska för "mängd", kanske finns i svenskan också, intevetjag) artiklar av olika slag om problem och negativa trender inom tysk fotboll känner jag mig villig att vända blad. Här är ett flera veckor långt ode till tysk fotboll.