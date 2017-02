Helgens femma

Snart helg igen. Pustat ut efter veckans målrika matcher i Champions League? Själv har jag inte hunnit. Här är fem saker ni bör hålla koll på under helgens omgång.

Skräcken som tar en när man inser att en artikel som inte är ens halvvägs klar är minuter från att publoceras på egen hand, känslan när man kastar sig till datorn för att ta bort den, stressen när man inte vet om man misslyckats eller lyckats... Nåväl, snart är det helg. Låt mig sakteligen gå genom några intressanta saker ni bör hålla koll på under helgens matcher.1. Leverkusen.Leverkusens ligaform har förbättrats nämnvärt, men deras misslyckande i Champions League plus deras plats i Bundesliga som nu är utomeuropeisk kan göra ledningen ilsken. För med truppen de har ska de inte ligga utanför Europaplatserna, inte heller ska de förlora med 4-2 hemma mot ett generellt svagt Atletico. Det kan vara så attt om inte Leverkusen börjar prestera och om de förlorar några matcher på raken eller några matcher bland nästa fem så kan Roger Schmidt mycket väl vara en lös pjäs i Werkselfs bygge. Därför råder jag er att hålla koll på Leverkusen under helgen, ty det är ett magiskt lag att titta på när de spelar bra, men Schmidts öde hänger på nästa fem resultat.2. Forsberg.Emil Forsberg med ett mål och ett assist mot Gladbach förra helgen, vilket tog honom till toppen av assistligan med nio stycken. Sex mål därtill och man har en fantastisk debutsäsong i Bundesliga. Nu återstår det bara att se han kan göra fler. Hans närvaro och form är überviktig för Leipzigs resultat, vilket kan bevisas av att se på deras resultat när han varit borta. Han är alltid en finfin spelare att se på planen med sin takenik och idérikedom och helgens match lär inte vara annorlunda.3. Mainz 05 Nullfünfer har haft en medioker säsong, verkligen medioker och efter att ha tappat Malli ser det inte direkt ljust ut. Bojan Krkic har inte gjort mycket ännu, Quaison har inte fått mycket spelatid och försvaret och målvakten ser fortsatt skakigt ut. Hur länge till innan vi kan börja kalla förra säsingens succé en flopp? Efter att ha åkt ur Europa League kan man tycka att de bör göra som augsburg gjorde förra säsongen och rycka upp sig. mainz är också alltid kul att se på, det är ofta målrikt åt båda hållen och är en klubb i behov av en vinst. Rekommenderas.4. Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt Det här är en match som är mycket mer intressant än vad som kan anas. Nog för att jag är Eintrachtler och naturligtvis finner ett heltt annat intresse här, men matchen karaktär och kaliber bör ej underskattas. Båda lagen är i medioker form, båda behöver desperat en vinst för att fortsätta jaga Champions League och båda lagen behöver få igpng målskyttet. Det kan bli en tråkig affär, men Kovacarnas återkomst till Berlin kommer spraka, sanna mina ord. Topspiel.5. SC Freiburg Kanske det laget i Bundesliga som alla gillar. Det är en fantastisk stad, en trevlig och sympatisk, men samtidigt frispråkig tränare a'la Klopp, ett slagfärdigt anfall och en tät och mysig arena vars fans ger det hela en magisk stämning på matchdagar. Detta lag, som är riktigt starkt på hemmagräs, möter på lördag Borussia Dortmund vars bortaform har sviktat. Den här matchen kommer bli fartfylld och målrik, med ett hungrigt Freiburg och ett Dortmund som jagas av Frankfurt och Hoffenheim . Tar BVB tre poäng här kanske det är harmoni i klubben igen, men förlorar de- oj oj oj. Freiburg är giftiga och bör ej underskattas, de är en av ligans stora skrällar denna säsong.